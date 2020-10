Enhedslisten uenige om ændring af partiets »arvesølv« – kan sikre Pernille Skipper fire år mere

Det kommende folketingsvalg kan meget vel betyde et farvel til Enhedslistens frontfigur.

Enhedslistens såkaldte rotationsprincip betyder nemlig, at Pernille Skipper ikke kan stille op til næste folketingsvalg.

Men et forslag, der kan komme til afstemning ved partiets årsmøde lørdag, vil ændre Enhedslistens rotationsprincip, og bliver forslaget stemt igennem, kan Pernille Skipper få lov til endnu engang at stille op til Folketinget for Enhedslisten, hvis hun vil.

Forslaget vil ændre rotationsprincippet, så det ikke længere kun er muligt at sidde syv år for partiet i Folketinget. I stedet skal rotationsprincippet forlænges, så det bliver muligt at være 11 år i Folketinget for partiet, mener Henning Hyllested, der er folketingsmedlem og transportordfører for Enhedslisten.

Ifølge ham skal forslaget sikre, at politiske talenter ikke ryger ud.

Lørdag, når partiet holder digitalt årsmøde, skal partiet som det første vedtage, hvilken dagsorden ud af flere, som partiet skal følge. Og en af dagsordnerne indeholder Henning Hyllesteds forslag om en ændring af rotationsprincippet.

»Det tager tid at opbygge erfaring, og det er ærgerligt, at når man har opnået den, så kan man ikke sidde i Folketinget længere. Vi taber en masse god viden og erfaring, hver gang nogen roterer ud. Vi starter mere eller mindre forfra hver gang,« siger Henning Hyllested.

Rotationsprincippet har været diskuteret flere gange

Rotationsprincippet har tidligere været til diskussion, blandt andet da tidligere politisk ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, stod til at skulle forlade sin plads.

Hyllested afviser dog, at han har stillet forslaget alene for at sikre, at Pernille Skipper kan blive på Christiansborg.

»Jeg har ikke stillet forslaget, fordi vi denne gang kommer til at må skifte Pernille Skipper ud, men vi får generelt ikke fuld valuta fra vores folketingsmedlemmer. Vi bruger en masse tid og kræfter på det. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at når vi har en dygtig en i spidsen af partiet, så skal vi hurtigt af med den person igen,« siger Henning Hyllested.

Er en forlængelse af rotationsprincippet ikke bare starten på en glidebane, hvor man til sidst afskaffer princippet?

»Nej. Jeg har selv den holdning, at rotationsprincippet er godt. Det forhindrer os i at gro fast. Så det skal vi holde fast i. Jeg synes dog, vi kører en meget streng udgave af rotationsprincippet. Jeg mener ikke, det er nødvendigt, at den er så streng,« siger Henning Hyllested.

På Christiansborg er Enhedslistens folketingsmedlemmer delt om forslaget. DR har tidligere beskrevet, hvordan i hvert fald seks ud af Enhedslistens 13 folketingsmedlemmer bakker op om forslaget.

En af dem er forsvarsordfører Eva Flyvholm:

»Jeg har tænkt mig at stemme for. Vi har set nogle eksempler på folk, der har siddet i meget kort tid for eksempel Pelle Dragsted (tidligere finansordfører og rådgiver for Johanne Schmidt-Nielsen, red.), der kun sad i Folketinget i en periode. Det er simpelthen for kort tid. Det er en stejl læringskurve at sidde i Folketinget. Det er også vigtigt for vores bagland og de organisationer, vi samarbejder med. Det tager tid at opbygge relationer,« siger hun.

​»Det er vores arvesølv«

Det er dog ikke alle i Enhedslistens folketingsgruppe, der umiddelbart bakker op om at ændre rotationsprincippet.

»Det er vores arvesølv. Det fremmer, at vi finder nye talenter og har en dynamik i vores udvikling. Jeg synes ikke, der er grund til at ændre på rotationsprincippet. Vi har ændret på det et par gange, men jeg synes, det har en form nu, som er rigtig gunstig,« siger Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

Hun har selv måttet vinke farvel til Folketinget i 2001 på grund af rotationsprincippet, men er efter en række år på arbejdsmarkedet blevet valgt ind igen.

Kulturordfører Søren Søndergaard støtter også det nuværende rotationsprincip, men han er ikke afvisende over for at tage en diskussion om, hvorvidt der måske skal ændres noget i det.

»Vi skal have et rotationsprincip, som gør, at nye folk kan komme til. Jeg syntes, at vi har fundet en meget god balance, men der kan være nogle problemer, der kan diskuteres. Skal rotationen udløbe lige inden et valg for eksempel?« siger Søren Søndergaard.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, for at høre, om hun også mener, at det er på tide at ændre rotationsprincippet. Hun er ikke vendt tilbage på Berlingskes henvendelse.

Enhedslisten holder digitalt årsmøde lørdag. Hvis forslaget kommer til afstemning, er det Enhedslistens delegerede, der skal afgøre det.