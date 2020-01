Enhedslisten raser over Kronprinsens hemmelige huskøb: »Altså, har de også hus i New York, London og Berlin?«

I Enhedslisten forstår man »slet, slet ikke«, hvorfor Kronprinsparret har hemmeligholdt købet af en skihytte – et såkaldt chalet – i den mondæne rigmandsby Verbier i Schweiz.

Det siger partiets kulturordfører, Mai Villadsen, efter det i sidste uge kom frem, at kronprins Frederik tilbage i 2009 købte skihytten.

»Jeg blev da meget overrasket, da jeg fandt ud af, at familien ikke bare har sådan et hus – de har haft sådan et hus i ti år, uden at der er nogen almindelige danskere, som jo er dem, der betaler gildet, der har kendt til huset,« siger hun

Ifølge B.T. kan en hytte i det område, der ofte besøges af de svenske og engelske kongelige, hurtigt koste i omegnen af 15 millioner kroner. Ifølge Billed-Bladet er Kronprinsparrets chalet en »traditionel, schweizisk alpehytte i træ med en dejlig, stor terrasse, der ligger i et børnevenligt kvarter og i gåafstand til børnenes skole«.

Berlingske har bedt Kongehuset oplyse, hvad familien betalte for hytten, hvad de årlige omkostninger er, samt hvad den er vurderet til i dag.

Men i en e-mail fra Kongehusets kommunikationsafdeling afviser man at besvare spørgsmålene, da man »betragter købet som en privat sag«.

Det forstår Mai Villadsen slet ikke.

»Jeg har også meget svært ved at se, at en kongelig ejendom kan være en privatsag. Mig bekendt er apanagen bare steget og steget med det argument, at man havde øgede udgifter. Men altså, er de øgede udgifter, at man bare køber huse rundt omkring for dem?«

Kronprinsfamilien er flyttet til Schweiz i 12 uger, hvor parrets fire børn skal gå på den internationale skole Lemania-Verbier for at give dem »mulighed for en fælles oplevelse i et internationalt miljø«, lød det i oktober i en pressemeddelelse fra Kongehuset.

Kronprinsparrets børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, begyndte 6. januar et 12-ugers skoleophold på Lemania-Verbier International School i Verbier i Schweiz. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ifølge Ekstra Bladet koster det lidt over en halv million kroner at sende de fire børn, der til daglig går i en dansk folkeskole, på den prominente Lemania-Verbier.

Mens familien bor i Schweiz, er det planen, at kronprins Frederik, der er medlem af Den Internationale Olympiske Komité, skal overvære Ungdoms-OL, der bliver afholdt i schweiziske Lausanne.

Forbløffelse på Borgen

Torsdag skrev Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, at Kongehusets schweiziske huskøb har skabt en »vis forbløffelse« på Christiansborg.

»For er det skatteyderne, som har finansieret huset? Eller har Kronprinsparret kunnet lægge penge til side, og betyder det, at apanagen er rigeligt stor? Det er den slags syrlige bemærkninger, som kan høres på Borgen, selv om de færreste folkevalgte i fuld offentlighed har lyst til at ridse i eventyret om kronprinsfamiliens ophold i Schweiz.«

Thomas Larsen påpeger, at det hos mange politikere vil skurre i ørerne, når det pludselig kommer frem, at Kronprinsparret har gemt en en bolig »af vejen« i så mange år.

Nye Borgerliges kulturordfører, Lars Boje Mathiesen, understreger, at han »ikke vil have Kongehusets kvitteringer fra Kvickly«, men han mener, at der er behov for, at Kongehuset bliver mere åben om, hvad det bruger penge på.

»Når Kongehuset køber bygninger, synes jeg da, det er relevant, at de fortæller, hvad de har brugt pengene på, for det er jo skatteborgerne, der finansierer Kongehuset. Det vil da være ganske rimeligt,« siger han.

Ifølge Mai Villadsen fra Enhedslisten er det »virkelig for dårligt«, at offentligheden ikke kan få indsigt i, hvad Kongehuset bruger sine penge på.

»Det er meget problematisk. Jeg vil forsøge at stille spørgsmål til, hvilke huse familien ejer. Men traditionelt set er kongefamilien fuldstændig undtaget for al indsigt, ligesom der ikke er indsigt kongefamiliens økonomi,« siger Mai Villadsen, der »bestemt ikke regner med at få svar«.

»Der er notorisk lukket omkring Kongehuset – det gælder også i Folketinget, hvor der er bred opbakning til det. Vi er meget kritiske over for Kongehuset, men jeg forstår ikke, at man i andre partier tilsyneladende ikke ønsker en langt større åbenhed i Kongehusets økonomi.«

Verbier er angiveligt et sted, hvor mange kendte personer nyder at opholde sig, fordi de kan være i fred. Er det ikke i orden, at kongefamilien har et sted, hvor den kan tage hen og opføre sig som en almindelig familie, gå i skole og stå på ski?

»Jeg håber da, at de trives som mennesker, for det er da vigtigt. Men den her sag er jo principielt vigtig, fordi de åbenbart for skatteborgernes penge har købt et hus, som offentligheden ikke har kendt i ti år. Altså, har de også hus i New York, London og Berlin? Hvor mange ejendomsinvesteringer har Kongehuset egentlig lavet rundt om i verden? Det vil jeg gerne vide.«

»Det kan vi slet ikke se noget forkert i«

Hos de Konservative kan kulturordfører Birgitte Bergman ikke se noget problematisk ved Kronprinsparrets huskøb.

»Vi bakker 100 procent op om Kongehuset og de dispositioner, de nu engang laver, så længe det er inden for lovens rammer,« siger hun og tilføjer om hytten:

»Så det kan vi slet ikke se noget forkert i. I øvrigt er det vist også en gammel sag – jeg mener, at det har været fremme før, at de ejer en hytte i Schweiz.«

Er det i orden, at Kongehuset bruger penge på at købe et hus i et mondænt skisportsområde?

»Vi bakker op om de dispositioner, som Kongehuset foretager. At de vælger at købe en hytte i Schweiz, blander vi os ikke i,« siger Birgitte Bergman.