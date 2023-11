Enhedslisten kunne have googlet sig frem til, at samarbejdspartner i Palæstina var militant: »Vi beklager dybt«

Enhedslisten indstillede 21. oktober samarbejdet med sin samarbejdspartner i Palæstina, da det til partiets overraskelse kom frem, at den militære del af Democratic Front for Liberation of Palestine (DFLP) havde deltaget i angrebet på Israel 7. oktober, hvor flere end 1.400 mennesker blev massakreret.

Enhedslisten var ikke bekendt med, at DFLP havde en militær afdeling.

Partiet troede alene, at der var tale om en selvforsvarsgruppe, og var chokeret over, at partiet havde sendt penge til den palæstinensiske organisation, som Enhedslisten samarbejdede med gennem ni år.

Men ifølge Jyllands-Posten er der massiv dokumentation for, at DFLP var militant og gennem årene har vist sympati for terrorisme og angreb mod Israel. DFLP har også selv deltaget i beskydninger mod Israel.

Dokumentationen ligger frit tilgængelig på internettet, hvor Enhedslisten kunne have fundet foto af militære øvelser og væbnede optog.

Det samme kunne den danske instans Dansk Institut for Partier og Demokrati, der formidler penge til projekter med venskabspartier i den tredje verden, som heller ikke kendte noget til den væbnede del af DFLP.

»Det beklager vi dybt«

Medlem af Enhedslistens forretningsudvalg Rasmus Holme er overrasket over den dokumentation, som Jyllands-Posten har vist ham.

Han siger, at det er »soleklart«, at partiet har fejlvurderet DFLP.

»Det beklager vi dybt, og det er jeg personligt utrolig ked af.«

Han erkender, at Enhedslisten ikke har været god nok til at undersøge sin samarbejdspartner.

Enhedslistens projekt løb fra 2013 til udgangen af juni 2021 og kostede tre millioner kroner.

Pengene regnes som ulandsbistand og kom via Dansk Institut for Partier og Demokrati.

Pengene gik til konkrete aktiviteter. Palæstinenserne fik blandt andet styrket deres »viden om venstrefløjsideologier«, ligesom der var workshops i marxisme og en lejr for unge kvinder.