En af hendes forgængere serverede hummer for kongen. Alligevel bliver Mette Frederiksens tilgang kaldt for et nybrud

Socialdemokratiet valgte i denne uge at gøre op med et årelangt kongeligt princip. Men det var tilsyneladende ikke til udelt begejstring i folketingsgruppen at ændre på en praksis, der har overlevet i 100 år, selvom Socialdemokratiets forhold til Kongehuset har udviklet sig en hel del.