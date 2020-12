Ellemann har i perioder haft svært ved at føle opbakning fra folketingsgruppen: »Når det ikke går godt, så er du alene. Og du er FULDSTÆNDIG alene«

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, erkender i et stort interview til Altinget, at hans første lidt mere end et år som formand for sit parti langtfra bare har været en leg.

Han fortæller om svære perioder, hvor han har følt sig alene som formand, og at den største erkendelse som leder af Venstre har været, at »der er koldt på toppen, men udsigten er god«.

»Når det går godt, er folk med dig. Og når det ikke går godt, så er du alene. Og du er FULDSTÆNDIG alene. Det har jeg lige skullet vænne mig til,« siger han.

»Der har været perioder, hvor det er gået mindre godt, end jeg synes, det gør i øjeblikket, hvor det har været svært at føle opbakning rundtomkring. Både i bagland og folketingsgruppe,« siger han og fremhæver, at når man er lidt i underskud, »skal der ikke store fejltrin til, før der ligger nogle lussinger i indbakken«.

»Sådan er det. Det var bare i et lidt større omfang, end jeg havde regnet med,« siger han til Altinget.

Han siger også, at »jeg har haft svært ved at finde mig selv i den her rolle«, og nævner eksempelvis, at han i begyndelsen havde et forkert billede af, hvad man forventede af ham i rollen som formand.

Han fralagde sig derfor sin mere spontane og kække facon og fremstod i stedet som en mere »seriøs og lidt kedelig« karakter.

