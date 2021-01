Ellemann erkender i DR-podcast: Løkke opførte sig ikke, som en tidligere formand bør

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har været pennefører på mangt et opsigtsvækkende Facebook-opslag gennem sin politiske karriere.

Men da han dagen efter nytår på årets første dag klokken 22.14 om aftenen delte et ganske ordrigt opslag, blev øjenbrynene på Christiansborg og omegn hævet ud over det sædvanlige.

»Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandet vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab,« skrev Løkke og indledte dermed en ny karriere som løsgænger blandt de folkevalgte.

Løkkes efterfølger på formandsposten, Jakob-Ellemann Jensen, bedyrede dagen derpå, at han var »trist« over, at den tidligere statsminister havde forladt Venstre.

»Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste,« forklarede han.

»Alletiders«

Men Løkkes exit har ikke kun været ubelejligt for Venstres formand. Det fortæller han i det seneste afsnit af DRs nyhedspodcast »Genstart«, som er blevet lagt ud til lytterne fredag morgen.

»På det personlige plan er jeg enormt ked af det. Jeg er virkelig oprigtigt ked af det,« siger Ellemann til at begynde med, men tilføjer så:

»Og på det professionelle plan synes jeg, det er alletiders. Fordi han opførte sig på en måde, som tidligere formænd ikke skal opføre sig på. Tidligere formænd skal ses og ikke høres.«

I udsendelsen, der varer en lille halv time, går Ellemann ikke i detaljer med, hvornår Løkke lod sig høre mere, end han burde. Men sikkert er det, at den tidligere statsminister ikke ligefrem har ruttet med sine synspunkter, siden han føjede »tidligere Venstre-formand« til sit cv i sensommeren for halvandet år siden.

Det mest iøjnefaldende eksempel på netop det var, da Løkke på årsdagen for sin formandsexit udgav bogen »Om de fleste og det meste«, og i den forbindelse i klare vendinger i diverse medieinterview undsagde Ellemanns strategi om, at vejen til Statsministeriet entydigt skulle baseres på blå blok.

I »Genstart« bliver Ellemann også spurgt om de hovedbrud, som Venstre-formanden potentielt døjer med for tiden.

Det gælder blandt andet rigsretssagen mod tidligere næstformand Inger Støjberg, som ikke hele partiets folketingsgruppe ønskede at støtte, ligesom det gælder det politiforlig, som partiet højst overraskende endte med at stå uden for.

Venstre-formanden indleder dog udsendelsen med at forsikre, at »det går fint«, og føjer så til:

»Jeg kan da godt få øje på udfordringerne, men livet behandler mig godt.«

Du kan høre hele udsendelsen hos DR her.