Ekspert fælder hård dom over »krænkende adfærd« fra direktør: »Problemerne har været helt gennemgående og alvorlige«

En af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø fælder en hård dom over afslørede problemer med »krænkende handlinger« på Dansk Institut for Internationale Studier under tidligere direktør Kristian Fischer.