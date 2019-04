Politik Abonnement

Efter massiv kritik er ansvarlig læge i Trafikstyrelsen fyret: »Der er mange, der må sidde tilbage med røde ører«

Trafikstyrelsen valgte fredag aften at fyre den styrelseslæge, som de seneste dage i Berlingske er blevet kritiseret for inhabilitet i forbindelse med kontrol af flyvelæger i Danmark. Flere har peget på, at hendes dobbeltrolle har udgjort en fare for flysikkerheden. Minister vil have »ryddet op« i styrelsen.