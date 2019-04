Efter Løkke-melding: Se hvornår du kan gå på pension

I et større interview med Berlingske åbner statsminister Lars Løkke Rasmussen op for, at man skal justere den aftale, der forhøjer pensionsalderen, så den bliver mere fleksibel på den længere bane.

Aftalen, som Løkke åbner for at justere, er det såkaldte »Velfærdsforlig«, der blev vedtaget i 2006 og som løbende forhøjer pensionsalderen, så man i 2040 skal være 70 år gammel for at kunne gå på folkepension.

Det er allerede besluttet, at pensionsalderen stiger til 68 år i 2030, og i næste valgperiode – i 2020 – skal den for at følge aftalen hæves til 69 år fra 2035. Det har partierne – efter lidt vaklen fra Dansk Folkeparti – tilkendegivet, at de vil gøre.

Men den stigende pensionsalder slutter ikke der. Fordi danskerne lever længere og længere, skal de også arbejde længere og længere. Ellers er der ikke balance mellem udgifter og indtægter i økonomien. Sigtet er, at danskerne skal have 14,5 år på pension, og derfor står pensionsalderen til at blive øget, så langt øjet rækker på grund af Velfærdsaftalen.

Hvert femte år skal partierne godkende endnu en forøgelse. Næste gang er altså i 2020.