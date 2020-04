DF-profil er rystet over »stærkt uvidenskabelig« udmelding om corona: »Tager livsmodet fuldstændig fra folk«

Vi risikerer, at danskerne bliver slået helt ud af kurs over udsigten til, at håndtryk, kys og kram samt fødselsdagsfester og koncerter ikke igen bliver en del af vores hverdag før om et år.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, der er rystet over en dyster udmelding om coronapandemiens konsekvenser fra direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak.

I et interview med Berlingske fortæller Kåre Mølbak, at forventningen er, at danskerne skal holde social afstand i mindst et år endnu, som er den tid, det ventes at udvikle en vaccine.

»Det er så dramatisk en udmelding, at det tager livsmodet fuldstændig fra folk. Det risikerer vi i hvert fald,« siger Søren Espersen.

På den baggrund opfordrer Espersen statsminister Mette Frederiksen (S) til hurtigt at melde ud, om det også er regeringens forudsigelse, eller om der er tale om en personlig vurdering fra Kåre Mølbak, som ikke er en del af selve strategien mod corona.

Allerede i kølvandet på Kåre Mølbaks interview til Berlingske luftede Espersen sin undren på Twitter, og han uddyber over for Berlingske.

»Man kan godt klare de her restriktioner om social afstand i en kortere periode, men det er helt uoverskueligt, hvis det går forbi både næste jul og påske og pinse. Tænk bare, folk har aflyst bryllupper, konfirmationsfester og runde fødselsdage. Folk tænker frem til august, men nu viser det sig, at det bliver meget længere,« siger Søren Espersen og fortsætter:

»Vi risikerer, at den danske befolknings vilje til at efterleve restriktionerne forsvinder, og så bliver det farligt. Derfor synes jeg, den her Mølbak-udtalelse er risikabel.«

»Det er stærkt uvidenskabeligt«

Lige nu lider næsten alle under coronaepidemiens hærgen, mener Søren Espersen. Fra erhvervslivet til bedsteforældre og børn.

»Mine børnebørn er en del af vores husholdning, men der er mange, som i den grad lider under ikke at kunne se deres børnebørn. Det er en kæmpe byrde for specielt bedsteforældre. Det ved jeg notorisk,« siger han:

»På samme måde lider børnene. Jeg har kendskab til en pige i 6. klasse, hvis mor fortalte mig, at da hun havde hørt Mette Frederiksen sige, at hun alligevel ikke kom i skole i denne omgang, så græd hun i flere timer. Og hun er altså en stor pige.«

Social afstand er blevet et af myndighedernes stærkeste våben i de seneste ugers kamp mod epidemien.

Vurderingen har tidligere lydt, at der vil gå mindst et år, før vi har en effektiv vaccine mod coronavirus, og det er netop på den baggrund, at Kåre Mølbak lægger op til, at en hverdag med social afstand skal fortsætte en rum tid endnu.

»Det betyder, at vi ikke behøver at stimle sammen til fredagsmorgenmad på arbejdspladsen, og det betyder også, at vi skal holde igen med håndtryk, kram og kindkys. Til gengæld kan man jo mødes på andre måder. Eksempelvis via Skype eller på Zoom, som mange gør i dag,« siger Kåre Mølbak til Berlingske.

Søren Espersen stiller sig imidlertid undrende over for forudsigelsen om social afstand i et år.

»Nu kommer der så en melding om, at vi nu taler maj 2021. Men man kan ikke bare slynge sådan et tal ud. Det er underligt, at det kommer fra en videnskabsmand, for det er stærkt uvidenskabeligt. For hvorfor er det ikke seks måneder, fire måneder, eller hvorfor siger han ikke maj 2022,« siger Søren Espersen.

Derfor tror DF-næstformanden ikke på, at Kåre Mølbak får ret i lige præcis denne forudsigelse.

»Sandheden er, at sådan kommer det ikke til at gå, for så, tror jeg, man får en folkelig modvilje. Så siger folk, at nu må det være nok og oven i købet begynder at grine ad eksempler på, hvad man må og ikke må. Jeg har hørt eksempler på, at en kørelærer må sidde i bilen med sin elev, men ikke må tage en kop kaffe med vedkommende bagefter. Det må ikke blive til en farce, for når folk begynder at se det som en farce, er slaget tabt,« siger han.

Mette Frederiksen har jo ikke lagt skjul på, at det vil vare lang tid, før vi kan vende tilbage til et normalt liv. Kan man ikke sige, at Kåre Mølbaks udmelding bare lægger sig i forlængelse af det?

»Det, tror jeg, er rigtigt, og det er der heller ikke rigtig nogen, der anfægter. Selvfølgelig tager det tid. De restriktioner, vi laver, gør vi alt, hvad vi kan for at overholde, men jeg frygter, at sådan en udmelding betyder, at folk begynder at betragte det som en farce, og så er slaget formentligt tabt.«