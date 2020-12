DF-politiker sender stor ros til statsministeren: »Mette Frederiksen er i en klasse for sig«

Den politiske højrefløj har gennem de seneste uger og måneder ikke haft mange rosende ord tilovers for landets statsminister, Mette Frederiksen (S). Ikke mindst på grund af minksagen, som fortsat er en politisk varm kartoffel.

Men nu er der en, der går imod den tendens. Det er Alex Ahrendtsen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

I et interview med Altinget, hvor Ahrendtsen blandt andet fortæller om sin stresssygemelding, siger han, at der er to personer, som har imponeret ham mest i 2020. De to personer er Mette Frederiksen (S) og USAs afgående republikanske præsident Donald Trump, der ved valget i november ikke sikrede sig sin anden valgperiode. Donald Trump har ifølge Ahrendtsen imponeret, fordi han på trods af sine »mange fejl« har »stået model til så mange ting«.

»Jeg har altid vidst, at hun var dygtig. Men Mette Frederiksen er i en klasse for sig,« siger Alex Ahrendtsen om Mette Frederiksen (S).

Rosen sender han afsted til Mette Frederiksen, selv om hun nu »er i uføre«, som Ahrendtsen formulerer det.

»Hun er meget sikker som statsminister. Jeg har altid vidst, at hun var dygtig. Men Mette Frederiksen er i en klasse for sig. Hun har et ekstra gear. Det kan jeg jo sige, selv om jeg ikke er enig i hendes socialdemokratisme og hendes venstreorienterede tilgang. For hun har formået at hæve sig op over det og er blevet landsmoder, og det er ret godt gået på så kort tid,« lyder det fra Alex Ahrendtsen.

Alex Ahrendtsen blev sygemeldt 3. december i 2019 på grund af en stressdiagnose. I september i år varslede Dansk Folkeparti-politikeren, at han vender tilbage til Folketinget fra 1. oktober – dog med en udskiftning af sine ordførerskaber. Kulturordførerskabet gav han videre til sit partis næstformand, Morten Messerschmidt.