Det var tid til at prøve noget nyt, sagde statsministeren – et år efter valget synes alt ved det gamle

Område for område kommer de offentlige systemer i disse år til kort. Havmiljø, forsvar, ejendomsskat, folkeskole, sygehuse, jobcentre. Regering og folketing kan skabe forandring, men sjældent forbedring. Det skulle »midten« – befriet for fløje og særinteresser – gøre noget ved efter valget for et år siden.