Det var et af Morten Østergaards store krav til regeringen – men ifølge nye beregninger har han slet ikke fået sin vilje

Godmorgen og hjertelig velkommen til dagens overblik. Vi har været sent oppe for at finde de bedste af de seneste nyheder.

Mette Frederiksen svinger godt sammen med Donald Trump, og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er klar med et bud på et Blackstone-indgreb. Det er bare nogle af de historier, du kan læse om.

Læser du hele overblikket, finder du ud af, hvor du i dag i København kan smage noget af verdens bedste chokolade.

Indgreb mod Blackstone

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er efter ugers forhandlinger nu klar med sit bud på et lovindgreb, som er en reaktion på den amerikanske kapitalfond Blackstones indtog på det københavnske boligmarked.

Det kan du læse mere om i dagens Berlingske.

Ifølge ministeren skal indgrebet ramme boligspekulanter, bremse huslejestigninger og trække renoveringer af udlejningsejendomme i en grønnere retning. Ministeriet vurderer, at værdien for udlejningsejendomme som følge af denne paragraf vil falde med ti procent.

»Det er ikke Blackstone, der bestemmer, hvad det skal koste at bo i vores hovedstad. Det skal vi selv, og nu sætter vi foden ned,« siger ministeren til Berlingske.

Kaare Dybvad Bek fortæller også, at lovindgrebet ikke vil ramme andelsbolighaverne.

. Fold sammen Læs mere Læs mere

Forslaget bliver ikke kun mødt med klapsalver. Den uafhængige boliganalytiker og rådgiver Tejs Carstensen fra Konvestor mener, at det »nærmer sig galimatias«, at man vil videreføre de »urealistisk højt fastsatte valuarvurderinger«.

»Det er en hovsa-løsning, der bare vil gøre andelsboligmarkedet endnu mere uigennemskueligt,« siger han.

Berlingskes erhvervsredaktør fremfører tre grunde til at juble over Blackstone-indgrebet og to grunde til at rase.

Diagnosefejl i sundhedsvæsnet

Vores sundhedsmedarbejder kan i dag fortælle, hvordan tusindvis af danske patienter kommer til skade eller dør, fordi lægerne overser eller er for længe om at finde ud af, hvad de fejler. Ifølge en ny rapport er der de seneste ti år udbetalt over to milliarder kroner i erstatning for skader efter diagnosefejl.

De seneste ti år har 7.600 patienter fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader, som de har pådraget sig i sager, der involverer en diagnosticeringsfejl.

I over 600 af tilfældene vurderes fejlene direkte at have medført patienternes død, og det har også kostet skatteyderne dyrt.

Læs artiklen her. Hvis du klikker på linket, kan du også læse om Claus Hylstofte Blomsterberg, der havde ondt i halsen, men først fik at vide, at der ikke var noget i vejen. Det viste sig, at han led af kræft i svælget.

Mette mødte Trump: »Vi svinger godt sammen«

Onsdag eftermiddag mødtes statsminister Mette Frederiksen (S) med den amerikanske præsident, Donald Trump .

I forvejen har relationen mellem Danmark og verdens største militærmagt været en smule anspændt, efter Donald Trump ytrede interesse for at købe Grønland. Mette Frederiksen kaldte tanken »absurd«, og Donald Trump aflyste et officielt statsbesøg i Danmark.

Efter onsdagens møde roste den danske statsminister dialogen med Trump.

»Vi svinger godt sammen, og vi har en meget direkte dialog med hinanden. Der er ikke så meget, der bliver pakket ind, og det, tror jeg, er godt i det internationale samarbejde,« siger hun.

Læs en Berlingske-analyse af NATO-topmødet her.

Statsminister Mette Frederiksen og USA’s præsident Donald J. Trump mødes under NATO-topmødet i London #dkpol #NATO pic.twitter.com/x8IUs7AGd0 — Statsministeriet (@Statsmin) December 4, 2019

Vismænd sår tvivl om klimaeffekt af regeringens grønne fond

Det er tvivlsomt, hvor stor klimaeffekt regeringens grønne fremtidsfond på 25 mia. kr. reelt vil bidrage med, vurderer Det Miljøøkonomiske Råd. Det skriver Information, som har interviewet Lars Gårn Hansen, der er miljøvismand i De Økonomiske Råd og økonomiprofessor ved Københavns Universitet.

Den grønne fremtidsfond var et af regeringens store slagnumre på næste års finanslov, som regeringen indgik aftale om mandag. Formålet med milliardfonden er at fremme den grønne omstilling ved at investere i projekter og virksomheder i Danmark og udlandet. Men på trods af de mange grønne milliarder er det formentlig begrænset, hvor stor klimaeffekt fonden reelt vil have, vurderer Lars Gårn Hansen.

»Som fonden er sat op nu, så er vores bud, at der ikke vil ske frygteligt meget på det grønne område,« siger han til Information.

Professoren forklarer, at den grønne fonds klimaeffekt afhænger af, om der er såkaldte markedsfejl i den finansielle sektor. Markedsfejlen er en slags strukturel barriere i markedet, som gør, at finansverdenen ikke selv foretager de grønne investeringer. En sådan markedsfejl er der dog ikke dokumentation for, vurderer Lars Gårn Hansen ifølge Information.

Finansloven svækker beskæftigelsen

Mandag aften præsenterede regeringen en finanslovsaftale for 2020. Onsdag leverede Finansministeriet tal, der viser, at aftalen svækker beskæftigelsen, fortæller Jyllands-Posten.

Finansministeriets tal viser, at den samlede aftale svækker beskæftigelsen med 900 personer i 2025. Ifølge Jyllands-Posten skyldes det blandt andet, at flere danskere vil være længere tid under uddannelse, fordi aftalen om finansloven skrotter det såkaldte uddannelsesloft.

I det såkaldte forståelsespapir, der satte rammerne for en ny regering, aftalte man ellers, at »en ny regering skal føre en økonomisk politik, der styrker beskæftigelsen«.

Det var særligt et krav fra de Radikale og partileder Morten Østergaard, som nu bliver kaldt »fuldstændig til grin« af Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen.

»Vi havde vores eget finanslovsforslag, hvor der er et plus på næsten 2.000. Det er så ikke blevet til virkelighed. Til gengæld har vi fået rigtig mange andre ting,« svarer de Radikales finansordfører, Sofie Carsten Nielsen, til Jyllands-Posten.

Dagens citat

Dagens citat stammer fra Jyllands-Posten. Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen reagerer på de nye tal fra Finansministeriet, som viser, at finansloven svækker beskæftigelsen.

Troels Lund Poulsen (V), finansordfører »Aftalen svækker arbejdsudbuddet, og det gør Danmark fattigere«

Det sker i dag

Syrienskrigere

Folketingets Retsudvalg holder i dag høring om retsforfølgelse af syrienskrigere. Læs mere på Folketingets hjemmeside.

EUs økonomi- og finansministre mødes i Bruxelles

EUs økonomi- og finansministre mødes i dag til rådsmøde i Bruxelles. På dagsordenen er bankpakken, finansielle tjenesteydelser og energibeskatning, oplyser Ritzau.

Lækker chokolade

I slutningen af november vandt den danske chokolademager Mikkel Friis-Holm guld ved International Chocolate Awards i Guatemala. I dag torsdag kan man smage hans vinderchokolade i Mikkel Friis-Holms nyåbnede butik i Torvehallerne i hjertet af hovedstaden.

Bon appetit og god dag.