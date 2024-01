Politik Abonnement

Der var intet usædvanligt, da direktøren for prominent institut stoppede pludseligt – men i virkeligheden var sandheden en helt anden

Siden 2016 har Kristian Fischer været øverste chef for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). I marts sidste år stoppede han pludseligt. Nu kan Berlingske afsløre, at det skete på bagtæppet af alvorlig kritik af hans ledelsesstil.