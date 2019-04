Dansk Folkeparti i ny kovending: Åbner for at redde Radio24syv

Efter massivt pres åbner Dansk Folkeparti nu for at finde en løsning, så Radio24syv kan fortsætte.

Berlingske erfarer fra flere kilder, at DF vil foreslå, at Radio24syv kan fortsætte som en DAB-kanal i stedet for på FM-båndet, hvor radiokanalen sender i dag.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, bekræfter oplysningerne i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Radio24syv er i dag licensfinansieret, og DF har endnu ikke et bud på, præcis hvordan kanalen skal finansieres i fremtiden, hvis den skal fortsætte. Men partiet åbner for at give Radio24syv en økonomisk håndsrækning med ubrugte midler fra det medieforlig, regeringen og DF indgik i juni sidste år, ligesom partiet ikke er afvisende over for at finde flere penge.

Det ventes dog næppe at blive i nærheden af de knap 100 millioner kroner, det årligt koster at drive kanalen i dag.

Berlingske Media og PeopleGroup, der ejer Radio24syv, meddelte i sidste uge, at radiokanalen lukker, når dens sendetilladelse udløber til oktober.

Det skyldes, at Dansk Folkeparti og regeringen har stillet det som et krav, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere fremover skal have arbejdsplads mindst 110 kilometer fra København.

Skal Radio24syv fremover drives som DAB-kanal, vil der ikke være et krav om, hvor radioens hovedredaktion skal være placeret.

Radio24syvs chefredaktør og administrerende direktør, Jørgen Ramskov, siger:

»Jeg har fået oplyst, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i et læserbrev, der bringes i morgen (fredag, red.) i Jyllands-Posten, fremsætter den idé, at Radio24syv kan få adgang til at fortsætte med at sende radio på en digital DAB-kanal.«

»Finansieringen er, så vidt jeg ved, ikke nærmere beskrevet, så det hele er selvfølgelig usikkert, men jeg er glad for og spændt over, at der er bevægelse, og at Dansk Folkeparti åbner en mulighed for, at radioen alligevel kan overleve,« uddyber han.

Berlingske Medias administrerende direktør, Anders Krab-Johansen, siger, at han endnu ikke kan tage stilling til Radio24syvs fremtid:

»Det er godt med lidt eftertænksomhed hos politikerne. Vi skal se et færdigt udbudsmateriale, før vi kan tage stilling til, om det kan redde 24syv.«

I medieforliget fremgår det, at der fra 2020 udbydes en ny, digital DAB-radio med fokus på kultur, herunder klassisk musik, der finansieres med 30 millioner kroner om året.

Flere kilder oplyser til Berlingske, at en model kan være, at udbuddet af den kanal kan skræddersyes til Radio24syv, så kravene ændres, og beløbet kan hæves, hvis der er enighed om det.

Jyllands-Posten har talt med Kristian Thulesen Dahl og har spurgt ham til, hvordan finansieringen skal hænge sammen, hvis Radio24syv skal fortsætte som DAB-kanal. Her understreger DF-formanden blandt andet, at Radio24syv i sin nye form eventuelt kan »eksistere i et par år eller tre« for licensmidler, hvorefter den kan »ende med at være selvfinansieret«.

»Det skal jo ikke koste mere, end det behøver. Det er ikke sikkert, det er penge i den størrelsesorden, kanalen har modtaget tidligere. Det kan være et noget mindre beløb. Radio24syv er i dag bundet op på en masse betingelser under det nuværende FM4-udbud. Hvis man får løsnet mange af de bindinger, kan den selvfølgelig også blive meget billigere at drive,« siger Thulesen Dahl til avisen:

»I medieforliget er der sat puljer af til forskellige initiativer – både til en kommende TV-kanal og en anden radiokanal. Hvis vi er enige om, at det er en overgangsperiode, kan der jo også være villighed til, at vi i fællesskab finder ekstra penge til det udefra.«

Nyt tilbagetog

Aftalen, der lukkede Radio24syv, er indgået mellem Dansk Folkeparti og regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og de Konservative. Den indebærer som beskrevet, at den radiostation, som overtager sendetilladelsen på FM4, fremover skal placere hovedredaktionen og mindst 70 procent af medarbejderne mindst 110 kilometer væk fra København.

Det er ledelsen i Dansk Folkeparti, som ad flere omgange har presset det geografiske krav igennem med den begrundelse, at man ønsker en anden type journalistik, som ikke tager sit udgangspunkt i hovedstaden.

Oprindeligt var procentsatsen – som har mødt modstand blandt flere borgerlige politikere – langt lavere, men som følge af EU-bestemmelser, der forhindrer politiske krav til, hvor en virksomhed placerer sin administration, er satsen for radioens redaktionelle medarbejdere gennem de politiske forhandlinger blevet skruet op fra 20 procent over 50 til altså nu 70 procent.

Betingelserne betød i sidste ende, at de nuværende ejere, PeopleGroup og Berlingske Media, trak sig fra at byde ind på det nye udbud.

Meldingen om håndsrækningen til Radio24syv kommer blot 24 timer, efter at Dansk Folkeparti også gik på retræte i forhold til den omdiskuterede omfartsvej ved Mariager, som ellers var en del af den omfattende infrastrukturplan udarbejdet af regering og Dansk Folkeparti.

Omfartsvejen er blevet heftigt kritiseret for at være unødvendig og udtryk for dyrkelse af egeninteresser af Dansk Folkeparti.

Den oprindelige plan var at etablere en omfartsvej fra Mariager til Assens til 377 millioner kroner, men nu bliver det i stedet end væsentlige kortere vej, som kun går til Alstrup. Den nye vej vil koste 80 millioner kroner.