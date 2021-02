Dan Jørgensen afslog at deltage i klimadebat på DR 2: Sagde nej til Mai Villadsen

Klimarådets nye rapport rummer en hård kritik af regeringens klimapolitik om en reduktion af CO2-udslippet med 70 procent, og fredag aften havde DR 2s nyhedsprogram Deadline et indslag om kritikken.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) var sammen med Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen inviteret til en debat i direkte tv. Han havde ifølge DR 2 først sagt ja, men afslog efterfølgende at deltage, fordi Mai Villadsen også skulle deltage i indslaget, oplyste studievært Steen Nørskov i indslaget.

»Vi skylder lige vores seere at sige, at vi egentlig havde en aftale med Dan Jørgensen, men han ville alligevel ikke være med, da han hørte, at vi ville invitere Mai Villadsen,« lød det.

DR 2 oplyste ikke årsagen til, at Dan Jørgensen ikke vil deltage sammen med Mai Villadsen.

I stedet for klimaministeren deltog det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg, der er fungerende klimaordfører, i et interview om Klimarådets kritik.

Jørgensen i hasteforespørgsel

Hvad siger du til, at Dan Jørgensen ikke ville deltage, fordi du også skulle deltage i TV-indslaget?

»Det må Dan Jørgensen selv svare på, men jeg synes, at klimadebatten er uhyggelig vigtigt, og særligt diskussionen om at Klimarådet har dumpet regerings indsats og kræver mere handling er meget væsentlig,« siger Mai Villadsen.

Men er det i orden, at klimaministeren ikke stiller op og vil diskutere med dig?

»Jeg skal ikke bestemme, hvad regeringen stiller op til, men regeringen slipper jo ikke for at diskutere det her med os i Enhedslisten. Vi har jo nu indkaldt klimaministeren i en hasteforespørgsel, så hvis man er interesseret i det, kan man følge med på Folketingets tv. Han skal forklare sin politik for offentligheden.«

Hvorfor tror du, at han ikke stiller op?

»Det må du simpelthen spørge ham om, men det er selvfølgelig ærgerligt, at han ikke gjorde det. Regeringen skal stille op og forklare sin politik for offentligheden.«

Har du og Dan Jørgensen svært ved at tale sammen om det her?

»Nej, bestemt ikke, jeg har været klimaordfører og gennem nogle år jævnligt diskuteret det her med ham, og det kommer vi også til at gøre med Klimarådets kritik,« siger Mai Villadsen.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Dan Jørgensen. Han henviser til det svar, som han har givet til Enhedslistens folketingsmedlem Pelle Dragsted, der på Twitter skriver:

»Det var sgu hurtigt at vores nye politiske ordfører fik DanJoergensen til at blæse retræte.«

Svaret fra klimaministeren lyder:

»Jeg er helt enig i at Mai er en virkelig dygtig debattør. Tillige er hun også både ordentlig og modtagelig for gode argumenter, så jeg nyder altid at diskutere med hende. I går var det så vores klimaordfører Bjørn, der deltog. En anden dag er det mig. Er det ikke ok Pelle?«