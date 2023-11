»Højvandshændelsen i Køge betød, at der stod vand i de gamle bygninger i midtbyen. Det medførte, at vi også efterfølgende har måttet igangsætte et arbejde om at opføre et dige hele vejen fra Solrød til Stevns. Det bliver vi nødt til, når naturhændelser af den kaliber finder sted,« siger Ken Kristensen om oversvømmelserne i Køge i 2017, da en stormflod ramte flere danske havnebyer. Fold sammen

Læs mere