Anonyme stemmer har før kritiseret S-ledelsen. Nu retter S-folketingsmedlemmer åben kritik af Mette Frederiksen

Dagens politiske overblik: Finansministeren har sendt en million hjem til baglandet til vedligeholdelse af en mindesten. Og en tidligere minister mener, at finansloven er udtryk for regeringens handlingslammelse. Hele dit politiske overblik her.