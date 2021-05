Alle partiledere burde lade sig stikke med Johnson&Johnson-vaccinen, sagde Søren Pape. Nu skal han ikke selv have den

Vi skal ikke længere tilbage end 11. maj.

Søren Pape Poulsen, De Konservatives formand, stod i Folketinget under en spørgetime med Mette Frederiksen (S). Her spurgte han statsministeren:

»Er det ikke en god idé, at partilederne går foran, smøger ærmerne op og tager Johnson&Johnson-vaccinen for rullende kamera?«

Spørgsmålet fra De Konservatives formand kom efter et budskab om, at de vacciner, som millioner af amerikanere tager imod, i Danmark betegnes som »skrottede vacciner«. Partiformanden opfordrede altså partilederne til at tage imod en frivillig vaccine fra Johnson&Johnson for at øge befolkningens tillid til vaccinerne.

Men selv skal Søren Pape Poulsen ikke have en Johnson&Johnson-vaccine. Det skriver han torsdag på sin Facebook-profil.

»Jeg skrev mig op som en af de første til at få den frivillige Johnson&Johnson-vaccine. Men nu anbefales jeg ikke at få den. Og ved du hvad? Det er virkelig positivt!«

Længere nede i opslaget kommer begrundelsen:

»Hvorfor? Fordi jeg er 49 år gammel, og om et øjeblik bliver jeg indkaldt til en Pfizer-vaccine på grund af min alder. Derfor sagde lægen, at der i lige præcis mit tilfælde ikke var lægefagligt grundlag for at give Johnson&Johnson. Pfizer-vaccinen er simpelthen bedre at vente på, når der for mig ikke er længere tid til.«

Fra i dag, torsdag, kan man i et nyt vaccinationscenter i DGI Byen frivilligt modtage henholdsvis AstraZeneca og Johnson&Johnsen, hvis man har skrevet sig op.