Alex Vanopslagh går til angreb på Ellemann og Pape: Ingen af jer bliver statsminister, hvis ikke I gør noget drastisk snart

Da Alex Vanopslagh blev født en oktobernat i 1991, var Jakob Ellemann-Jensen 3.g-elev på N. Zahles Gymnasieskole, og Søren Pape Poulsen var i færd med at uddanne sig i shippingafdelingen hos Grundfos.

Da han som otteårig skoleelev tjattede til fodbolde og skød med legetøjspistoler i barndomshjemmet i Struer, var Ellemann udsendt til Bosnien-Hercegovina som soldat og var for længst blevet fortrolig med rigtige våben, mens Pape havde fået sit første job som lærer på en lokal folkeskole i Bjerringbro.

I dag er de alle tre partiledere på Christiansborg – med Alex Vanopslagh som den klart yngste af slagsen. Men spørger man den nu 29-årige spydspids for Liberal Alliance, er han selv den af de tre med den mest voksne analyse af krisen i den blå blok.

Og de omtrent 20 års aldersforskel til trods føler Vanopslagh sig nu kaldet til at give en borgerlig opsang til sine partilederkolleger i både det meningsmålingsmartrede Venstre og det medvindsberigede Konservative Folkeparti.

»Når man taler om det borgerlige Danmarks krise, må man bare konstatere, at hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen formår at udstikke det lederskab, der skal til, for at man begynder at få en fornemmelse af, hvad det er, blå blok vil,« siger Alex Vanopslagh:

»Hverken Pape eller Ellemann bliver statsminister, så længe tingene går på den her måde. De når da at gå på pension, inden Mette Frederiksen er færdig. Jeg er en ung mand, og jeg er her nok også om ti eller 15 år, men jeg tror simpelthen ikke på det, hvis ikke snart de får nogle visioner og målsætninger frem.«

Liberal Alliance holder landsmøde i Vejle denne weekend, og det er i den anledning, Berlingske interviewer partilederen på hans kontor i Christiansborgs ridebanebygning, hvor nogle af Folketingets mindste partier holder til.

Alex Vanopslagh understreger ganske vist, at han er pinligt bevidst om sit partis klejne størrelse – og at han ikke gør sig nogen illusioner om at skulle være den, der dikterer, hvordan hans langt mere erfarne blå kolleger skal agere.

Han er heller ikke den, der normalt turnerer med kritik af selvsamme kolleger i offentligheden – han forsøger i videst muligt omfang »at holde sådan noget internt«, som han siger.

Men:

»Vi er jo i politik, fordi vi gerne vil ændre noget. Og når tingene står så grelt til – og det gør de jo i blå blok – føler jeg et ansvar for at råbe op.«

Ifølge Vanopslagh skyldes den aktuelle krisetilstand i det borgerlige Danmark to ting.

»Det ene er en fejlanalyse af Mette Frederiksen – man forstår ikke hendes projekt eller hendes succes. Det andet er mangel på lederskab i den borgerlige blok. Og den mangel på lederskab kommer af mangel på visioner,« siger han:

»Jeg tror ikke, du kan gå ud på gaden og spørge én fuldt ud vågen, rask dansker og få svar på, hvad Ellemann står for, og hvad Pape står for. Hvad er det, man får ud af at stemme på blå blok? Hvis ikke man ved, hvad man står for, er det svært at lede.«

»Eddersparkeme«

Faktisk mener Alex Vanopslagh, at det er langt tydeligere, hvad man får ud af at stemme på statsminister Mette Frederiksen og hendes socialdemokrati.

»Grunden til Mette Frederiksens succes er, at hun stiller sig frem som den stærke leder, som vil have sin vilje igennem, og som kan sikre danskernes tryghed. Hendes projekt er jo tryghedsstaten. En stat, der kontrollerer, regulerer og udvider sig med den offentlige sektor og med de beføjelser, politiet og myndighederne har. På den måde vil hun sikre danskernes tryghed i enhver forstand – i hvert fald hvis de tilhører de rigtige vælgergrupper,« siger han og tilføjer:

»Mette Frederiksen får eddersparkeme sin politik igennem. Hun er jo en stærk leder, som siger, at hun og staten kan sikre danskernes tryghed. Hun tager danskernes bekymringer alvorligt. Og hvis man så ser på blå blok, kan jeg ikke få øje på, hvor vi har et stærkt lederskab. Og hvor det er, vi tilsvarende tager danskernes bekymringer alvorligt.«

Vanopslagh påpeger, at de borgerlige partier i hans optik »fortaber sig i teknokrati«.

»I sidste valgperiode handlede det – anført af mit eget parti – om, om det var den ene eller den anden skat, vi skulle sænke. Jamen, hvad er det for et problem, vi prøver at løse? Vi vil sænke skatten, jo jo, men hvorfor? Danskerne skal have en fornemmelse af, at blå blok har et klart lederskab med nogen, der gerne vil trænge igennem og sikre, at der bliver ført borgerlig politik.«

Alex Vanopslagh har selv defineret fire bud på, hvad han tror, de blå partier kan samles om. Han kalder det borgerligt-liberale modsvar til Mette Frederiksens socialdemokratiske »tryghedsstat« for »ansvarsstaten«.

»Jeg ser fire områder, som i sig selv er ret banale og essentielle, men som er noget, venstrefløjen ikke kan finde ud af at løse, og hvor vi skal vise, at vi også tager danskernes bekymringer alvorligt: Vi skal have et mål om, at de næste generationer skal være rigere og have bedre livsmuligheder, og at de skal lære mere i folkeskolen end tidligere. Det skal ikke være utrygt at blive gammel i Danmark, og hvis man bliver syg, skal man være herre i eget hus og have nogle valgmuligheder,« siger han:

»Det er problemer, der er opstået ved for meget stat, for meget system og for meget offentlig sektor. Der er brug for nogle borgerligt-liberale løsninger, som er baseret på mere civilsamfund og mere privat ansvar for fremtiden. Jeg tror, at hvis man begynder dér, kan man få en fornemmelse af, at der er et borgerligt Danmark, der tager folks bekymringer alvorligt og udstikker en anden vej end Mette Frederiksens.«

Foto: Tobias Kobborg.

Mette Frederiksens udeblevne maskefald

I karikeret form lyder forskellen på det socialdemokratiske og det borgerligt-liberale samfund ifølge Vanopslagh således:

»Mette Frederiksens budskab er, at staten er stor og stærk, og du er lille og hjælpeløs. Det borgerlige budskab er, at staten faktisk ikke kan så meget, men at du er et myndigt og ansvarligt menneske.«

Det lyder umiddelbart ikke som noget, hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen ville være rygende uenige i. Tror du ikke, de fleste danskere godt ved, at det er netop sådan et alternativ, de blå partier er til Mette Frederiksen og S-regeringen?

»Det, jeg savner, er visionen. Hvad er det, vi vil med Danmark? Hvad er det, vi vil give danskerne? Det her er en opfordring til, at hvis der er nogen af dem, der nogensinde skal blive statsminister, må vi jo starte med at finde nogle fælles visioner og anvise en anden retning for Danmark i stedet for at hænge fast i en tro på, at hvis bare vi er stramme nok på udlændingepolitikken, får vi magten,« siger LA-lederen:

»Vi er ved at spilde tiden i blå blok, for vi går og venter på Mette Frederiksens maskefald i udlændingepolitikken. Man sidder fast i en gammel analyse af, at man kan vinde valgene på en stram udlændingepolitik, som man gjorde i 00erne. Men Socialdemokratiet har rykket sig, og maskefaldet kommer ikke. Og vi kommer heller ikke til at vinde på at sige samme velfærd som Socialdemokratiet bare uden skattestigninger. På den måde er det borgerlige Danmark jo i en idémæssig krise, for vi sidder fast i en analyse, der er 20 år forældet.«

Tror du ikke, det er gået op for Venstre og De Konservative, at det ikke er udlændingepolitikken, I skal vinde valg på?

»Det må de selv svare på, men det er ikke det indtryk, jeg har. Det er faktisk slet ikke mit indtryk.«

»Jeg er oprigtigt bange for, at vi spilder vores tid. Stram udlændingepolitik, samme velfærd som Socialdemokratiet og så et skattestop. Er det virkelig det, blå blok har at byde på? Vi har en lidt bedre økonomi, men ellers er det samme. Det bliver en sølle omgang,« siger Alex Vanopslagh.

Åbner for Pape som statsminister

Det er jo Jakob Ellemann-Jensen, der aktuelt er blå bloks uofficielle leder og dermed statsministerkandidat. Søren Pape Poulsen har ganske vist ikke udelukket, at han kan se sig selv i den position på et tidspunkt, men han har jo ikke meldt sig ind i kampen. Når du nævner dem begge, er det så, fordi du ser dem som et lige godt bud på en statsministerkandidat?

»Det er de to, der har ambitioner om det – enten talt eller utalt. Jeg kan forestille mig, at de begge to gerne vil være statsminister. Og når jeg nævner dem begge, er det, fordi der ikke er nogen af dem, der lever op til det lederskab, man kunne forvente.«

Hvem ser du helst som statsminister?

»Som det er lige nu, er Venstre klart det største parti, så det er det mest naturlige at sige, at det selvfølgelig er Jakob Ellemann-Jensen som formand for Venstre, der er vores statsministerkandidat. Men hvis man ender i en situation efter et valg, hvor det ene blå parti er væsentligt større end det andet, er det samme logik, der gælder. Et eller andet sted synes jeg faktisk, det siger sig selv,« siger Alex Vanopslagh:

»Bliver De Konservative større end Venstre, er det jo meget naturligt, at det er en konservativ statsministerkandidat. Men det er fuldstændig ligegyldigt, for der kommer ikke noget blåt flertal, så længe tingene kører på den her måde. Det er mere det, der er mit budskab. Der er ingen af dem, der bliver noget. Fordi det er visionsløst.«

Han fremhæver både Ellemann og Pape som »dygtige« og mener, at de begge kunne blive kompetente statsministre.

»Der er bare ikke nogen af dem, der bliver det, fordi vi hænger fast i de her ting.«

Du siger, at ingen kan svare på, hvad Ellemann og Pape står for, men både Venstre og De Konservative har da fremlagt adskillige udspil på mange forskellige politikområder?

»Prøv at høre her, danskerne kommer jo ikke til at stemme på blå blok, fordi V og K har lavet et udspil om bedre fertilitetsbehandling. Det er ikke, fordi fertilitetsbehandling ikke er vigtigt – selvfølgelig er det det – men altså … Mette Frederiksen signalerer bare igen og igen og igen klart og tydeligt, hvad hun vil med samfundet. Hun vil sikre danskernes tryghed, hun vil sikre de offentligt ansattes tryghed, og hun vil give mere velfærd ved at gøre systemet og staten større og stærkere.«

Hjælper det noget som helst på den borgerlige krise, at du nu banker løs på Ellemann og Pape i offentligheden?

»Jeg forsøger oprigtigt at komme med gode, konstruktive løsninger og rykke os videre fra den fejlanalyse, som jeg mener, blå blok sidder fast i. Så det er ment som et konstruktivt indspark. Men det er et relevant spørgsmål, og det er da også en overvejelse, man gør sig. Det er bare nødvendigt, at der er en, der siger noget nu, for det her holder ikke længere.«

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra hverken Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen.