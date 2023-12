Politik Abonnement

Aktivister bag hærværk på juletræ er klar til at gøre det igen: »Det er vi nødt til«

Ifølge aktivistgruppen bag hærværket på et juletræ i København, er der større ting på spil end ødelagt julestemning. I et interview slår en repræsentant fast, at de er klar til at gøre det igen og igen, indtil politikerne lytter.