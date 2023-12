Politik Abonnement

Aftale om skat kaster Venstre og LA ud i nyt hårdt opgør

Aftale om skattelettelser er tæt på at falde på plads. Top-topskatten står tilsyneladende ved magt. Til gengæld ser blå forligspartier ud til at få mindre lettelser til seniorer, arvinger og måske også pendlere. To borgerlige partier tegner til at melde sig helt ud.