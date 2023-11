Kendt advokat får bøde på 100.000 kroner BV.: Efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard holder pressemøde. Forsvarsministeriet nægter at have kendskab til den video, som viser irakiske politisoldaters overgreb mod civile irakere, mens man kan høre danske stemmer konstatere at "nogle får hug". Men det passer ikke, hævder Christian Harlang, der er advokat for efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard. Det vil han bevise på et pressemøde klokken 13.30 torsdag. Efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard holder pressemøde. (Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012) Fold sammen

Læs mere