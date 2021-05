»Jeg har prøvet ikke at gøre opmærksom på mig selv. Og ved at gøre det har jeg vundet en Oscar. Det er sgu da underligt«

»Fuck 'Druk'. Det her er for vildt,« udbrød Zentropa-stifter Peter Aalbæk, da danske Mikkel E.G. Nielsen i sidste uge vandt en Oscar for bedste filmklipning.

De mange dygtige danskere filmteknikere får ikke den anerkendelse, de fortjener, mener Aalbæk. Også Oscar-vinderen selv vil have mere fokus på filmklipper-erhvervet. Men hvorfor er det vigtigt? Og hvad laver en filmklipper egentlig?

Berlingske er på besøg hos den netop hjemvendte filmklipper i dagens episode af nyhedspodcasten »Pilestræde«. Det er også i dag, at »Sound of Metal« har dansk biografpremiere, og i podcasten kan du høre Mikkel E.G. Nielsen fortælle om arbejdet med at klippe filmen ned fra 40 til små to timer.

Og selvfølgelig hvordan det føles at få den tunge, guldbelagte statuette overrakt af Harrison Ford, foran cremen af Hollywood og rullende tv-kameraer.

Lyt til dagens udgave af »Pilestræde« her:

Du kan lytte til alle episoder af »Pilestræde« her:

– eller der, hvor du ellers finder dine podcast.