Dømt for at skrælle kartofler for Islamisk Stat: Skal de danske IS-kvinder samme vej?

En norsk kvinde fik tirsdag tre et halvt års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Efter den norske dom vurderer flere eksperter, at også de danske kvinder kan blive dømt, endda er bevisbyrden mindre i Danmark end i Norge.

Berlingskes Carolina Kamil fortæller om den norske kvinde og sagen imod hende, der viser, at det godt kan lade sig gøre at dømme kvinder, der »har skrællet kartofler og født børn« for kalifatet.

Regeringspartiet har gentagne gange argumenteret for, at det kan være svært, eller direkte umuligt, at retsforfølge IS-kvinderne hjemme i Danmark. Men erfaringen fra Norge viser det modsatte, så kommer regeringen til at ændre holdning og tage kvinderne hjem?

Det spørger Kaare Svejstrup Socialdemokraternes retsordfører, Jeppe Bruus, om i dagens udgave af Pilestræde – Berlingskes nyhedspodcast.

