Brøndby-fan forsvarer gadefest: »Sådan er grundloven«

Forud for mandagens mesterskabskamp deltog tusindvis af gulklædte Brøndby-fans i et stort optog. Selvom der tydeligvis var tale om en gigantisk fodboldfest, foregik det under dække af at være tre forskellige demonstrationer, anmeldt til Københavns Vestegns Politi. »Vi brugte bare den mulighed, vi havde,« lyder det fra inkarneret Brøndby-fan i podcasten Pilestræde.