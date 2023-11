Berlingskes graverchef om placering af ansvaret for FE-skandalen: »Det er nok ikke en vanvittig tanke, at regeringens øverste politikere også har snakket sammen«

Hvordan oplever en graverchef en af årets største nyheder i en sag, han selv har dækket intenst i over et år?

»Jeg var på vej op ad trappen herinde i Pilestræde og befinder mig på anden sal, hvor Weekendavisen hører til, og så er der nogen der råber »Nu sker det igen hos »Lippert«.« (på TV 2 News, red.).«

»Og så vidste jeg bare, at det var det.«

Sådan fortæller Berlingskes graverchef, Lars Nørgaard Pedersen, i dagens afsnit af nyhedspodcasten »Pilestræde« om det øjeblik onsdag, da det gik op for ham, at sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blev droppet.

Claus Hjort Frederiksen var som bekendt tiltalt for at have røbet statshemmeligheder – blandt andet i selvsamme tv-program og i Berlingske i øvrigt.

»Helt, helt vildt«



Berlingske har dækket den anspændte FE-sag siden starten i 2020. Lars Nørgaard Pedersen har selv været intenst involveret i halvandet års tid, fortæller han.

Nu er hele sagskomplekset kollapset – alle anklager er droppet, ikke bare mod Claus Hjort Frederiksen, men også mod den suspenderede FE-chef Lars Findsen og en 63-årig tidligere PET-kildefører.

»Det er så vildt. Altså helt vildt. Netop fordi sagerne er så profilerede, så politiske og så betændte, og det har varet i så lang tid. Det har været det vildeste forløb, og så ender det i ingenting,« siger Lars Nørgaard Pedersen.

Ikke en vanvittig tanke

Tilbage står flere ubesvarede spørgsmål, men særligt ét fylder: Hvem har ansvaret for skandalen? Det spørgsmål graver Berlingske videre i.

»Som man kender systemet indefra, så er det ikke en fuldstændig vanvittig tanke, at regeringens øverste politikere også har talt sammen om, hvordan griber vi den her sag an – selvom det selvfølgelig formelt er statsadvokaten, rigsadvokaten og justitsministeren,« siger Lars Nørgaard Pedersen.

