Berlingske-journalist: »Min far var nazist«

I aften stiller vi lys i vinduerne for at markere Danmarks befrielse. Men for Berlingske-journalist Jens Rebensdorff symboliserer befrielsen også en opvækst med fortielser og fortrængninger. Jens’ far var nemlig nazist og kæmpede for den tyske hær ved Østfronten.

Efter krigen blev han idømt ti års fængsel for sit landsforræderi, men straffen blev kort efter nedsat til et år.

Slap Jens’ far for let? Og hvilke konsekvenser har det haft for Jens at være barn af en nazist? Jens Rebensdorff fortæller sin historie i dagens udgave af »Pilestræde« – Berlingskes nyhedspodcast.

