Statskundskab forbyder introforløb med »nedværdigende« fremstilling af etniske minoriteter: »Vi gjorde grin med, at thailandske kvinder er til salg«

Nyslåede statskundskabsstuderende på Københavns Universitet plejer at feste og fejre studietilværelsen ved at klæde sig ud som svenskere, ungarere og tanzaniere.

Men nu griber ledelsen på Institut for Statskundskab ind for at forhindre, at anvendelsen af nationale stereotyper krænker minoriteter. Efter klager fra studerende nedlægger studieledelsen nemlig forbud mod traditionen med at opdele studerende i grupper opkaldt efter lande under introforløbet.

»Da inklusion og integration af alle nye studerende skal stå i højsædet for introugen, har dekanat og institutledelse besluttet, at det er på tide at tænke nyt, så alle nye studerende får skabt et tilhørsforhold og begynder deres studieliv under trygge vilkår,« lyder det ifølge studiemagasinet Med Andre Ord fra institutleder Nina Græger og studieleder Anders Berg-Sørensen i en melding på instituttets intranet.

»Ligesom den kønsopdelte opvarmning blev afskaffet, bliver holdenes landenavne afskaffet fra introugen 2021 og i fremtiden.«

På Twitter kalder tidligere justitsminister Søren Pind (V) beslutningen for »gak«.

Hvide privilegier

På Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet plejer nye studerende under introforløbet at blive inddelt i hold, der er tildelt forskellige nationaliteter. Mens en gruppe af studerende hører til holdet »Sverige« og maler sig blå og gule i ansigtet og hylder Zlatan, er andre studerende tildelt Kina, Tanzania, Thailand og Ungarn. Det har i flere tilfælde udløst klager fra studerende.

Nina Græger, institutleder på Institut for statskundskab på Københavns Universitet vil ikke længere lade nye studerende opdele sig i grupper navngivet efter lande. Fold sammen Læs mere Læs mere

»I dagene efter introugen i 2020 modtog dekanatet en klage fra en gruppe studerende, som oplevede nedværdigende fremstillinger af nationale og etniske grupper i forbindelse med landenavngivning af hold og politisk spil,« skriver institutledelsen på studiets intranet.

​Allerede i 2018 pegede den nu forhenværende statskundskabsstuderende Flavio Saleh Sabeh i et debatindlæg i Information på en problematisk kultur på Institut for Statskundskab:

»En magtstruktur, hvor man reproducerer den hvides privilegium og overklassens status ved blandt andet at tegne et stereotypt billede af de mørke mænd, være blinde over for underklassens kamp mod overklassen og svine andre, der ikke ligner en selv. Alt sammen i troen på, at det er harmløst.«

Nu tager institutledelsen konsekvensen og nedlægger forbud mod opdeling af nye studerende i landegrupper.

Beslutningen har udløst kritik fra flere kanter.

På Twitter opfordrer den tidligere statskundskabsstuderende og radikal kandidat til Region Hovedstaden Thomas Rohde sarkastisk til at følge »med i næste uge, når de også fjerner danskvand og italiensk salat fra kantinen i endnu et misforstået inklusionsforsøg«

“Åbenbart disrespektfuldt”? Da vi to startede på statskundskab sammen og fik landet Thailand, klædte vi os ud som “ladyboys” og lavede en sang, hvor vi gjorde grin med, at thailandske kvinder er til salg. Måske er det i orden, at tiden er løbet fra den slags traditioner ✌️ — Anna Trads Viemose (@annatviemose) March 2, 2021

Thomas Rohdens udlægning bliver modsagt af en anden tidligere statskundsstuderende.

»Da vi to startede på statskundskab sammen og fik landet Thailand, klædte vi os ud som »ladyboys« og lavede en sang, hvor vi gjorde grin med, at thailandske kvinder er til salg. Måske er det i orden, at tiden er løbet fra den slags traditioner«, skriver Anna Trads Viemose som et svar til Thomas Rohden på Twitter.

Berlingske forsøger at indhente en kommentar fra institutledelsen på Københavns Universitet.