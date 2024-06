Sarit Zehavi er oberstløjtnant i den israelske hær. Siden hun var 16, har hun ønsket at forstå palæstinenserne: »Jeg ville vide, hvorfor de hader os så meget«

»Jeg troede, at vi umiddelbart efter 7. oktober ville se Den Internationale Straffedomstol udstede arrestordrer mod Yahya Sinwar og resten af Hamas' ledelse. Jeg forventede, at FNs Sikkerhedsråd utvetydigt fordømte det, der skete, og at de udsendte et klart krav om at løslade gidsler og en afvæbning af Hamas,« siger den israelske forsker, Sarit Zehavi. Fold sammen

Læs mere