Verdens tredjestørste økonomi styrtbløder: BNP-fald værre end under finanskrisen

Verdens tredjestørste økonomi er ramt af et historisk tilbageslag.

I årets andet kvartal skrumpede den japanske økonomi således med 7,8 procent – det største dyk nogensinde siden statistikkens begyndelse i 1980. På årsbasis svarer BNP-faldet til et dyk på 27,8 procent. Til sammenligning lød den årlige nedgang på 17,8 procent i 2008, da finanskrisen brød ud i lys lue, skriver Reuters.

Tilbagegangen i andet kvartal skyldes især, at landets borgere blev opfordret til at holde sig hjemme så meget som muligt i store dele af april og maj. Dette har sat sig i privatforbruget, som har taget det største dyk nogensinde målt.

»Det er selvfølgelig voldsomt, og alligevel må man sige, at Japan egentlig er sluppet rimeligt nådigt i forhold til antal covid-19-smittede. Man har været i stand til at undgå en total nedlukning af økonomien, hvor produktionen går i stå,« siger Bjørn Tangaa Sillemann, analytiker hos Danske Bank.

I Japan har blandt andet produktionen på flere Toyota-fabrikker været sat i bero, fordi efterspørgslen ikke har været der. Eksporten af biler var mere end halveret i andet kvartal, især trukket ned af eksporten til EU og USA.

»Som verdens næststørste bileksportør gør det selvfølgelig ondt på økonomien. Handelsbalancen blev forværret med næsten 2.000 mia. yen i andet kvartal,« forklarer Bjørn Tangaa Sillemann. Beløbet svarer til op mod 120 milliarder kroner.

Momsforhøjelser og tyfoner

Allerede før coronavirussens indtog i Asien var den japanske økonomi ramt af momsforhøjelser og tyfoner. Siden andet kvartal 2019 er økonomien ikke vokset, og alene det seneste år er den skrumpet med ti procent, hvilket er mere end USAs økonomi.

Dermed er den fremgang, som fulgte i kølvandet på Japans premierminister, Shinzo Abes, økonomiske reformpolitik fra januar 2013, udvisket, skriver Reuters.

Udsigterne for den kommende tid er dog væsentligt lysere, end den er for amerikanerne, fordi covid-19-smitte er betydeligt mindre udbredt i Japan, vurderer Danske Bank-analytikeren:

»Den japanske regering har taget krisen meget alvorligt og er i samarbejde med centralbanken kommet nødlidende virksomheder til hjælp med likviditet. Et af de mere bemærkelsesværdige tiltag har været de 100.000 yen, svarende til godt 5.900 danske kroner, i kontant udbetaling til alle japanere, som skulle sikre, at forbrugernes efterspørgsel ville komme stærkt tilbage. Dette har virket efter planen, og salget af store forbrugsgoder såsom TV og møbler steg med 27 procent i juni sammenlignet med samme måned året før.«

Ny bølge spøger

En anden positiv nyhed er, at det japanske BNP-fald på 7,8 procent i andet kvartal af 2020 ikke er voldsomt sammenlignet med andre lande. I forrige uge pegede den såkaldte BNP-indikator fra Danmarks Statistik på, at dansk økonomi skrumpede med 7,4 procent i andet kvartal, mens den spanske økonomi skrumpede med 18,5 procent i andet kvartal.

Nu er den primære risiko for Japan, ligesom for resten af verden, at covid-19-smitten tiltager.

»Japan stoppede anbefalingen om at blive hjemme, før der var kommet fuldstændig styr på smittesituationen, og man har på intet tidspunkt testet ret mange. Antallet af smittede har været stigende i visse dele af landet hen over sommeren, ikke mindst i Tokyo, og risikoen for, at udviklingen kommer ud af kontrol, bliver ikke mindre af, at man først for nylig er begyndt at tilskynde til flere test. Denne udvikling vil formentlig hindre et hurtigt rebound i økonomien, fordi forbrugerne fortsat vil være forsigtige med at gå ud,« siger Bjørn Tangaa Sillemann.

Det var oprindeligt forventningen, at afholdelsen af De Olympiske Lege skulle stimulere den japanske økonomi i 2020, men OL er på grund af coronavirus udskudt til 2021. Det er fortsat uvist, om legene kan afholdes på almindelig vis næste år.