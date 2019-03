Værdien af bitcoin er faldet med 70 procent: Men dansker tjener trecifret millionbeløb på den digitale valuta

Godmorgen!

Og velkommen til ugens sidste overblik, hvor vi har udvalgt de vigtigste historier i buffeten af erhvervsnyheder. Vi skal blandt andet runde topcheferens syn på Brexit og en dansker, der hiver millioner hjem på bitcoin.

Men vi begynder med nyt i sagen om det københavnske metrobyggeri:

1

I sidste uge landede en ny ejerorientering fra Metroselskabet på bordet i Transportministeriet hos minister Ole Birk Olesen (LA), hvor Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen i et følgebrev slog fast, at der er en øget risiko for, at byggeriet bliver forsinket, fordi arbejdet med at få gjort stationerne færdige ikke er gået hurtigt nok.

I brevet placeres ansvaret hos hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), der ifølge Metroselskabet ikke har fået byggeriet op i tempo.

Indtil videre har CMT ikke kommenteret kritikken, men i et nyt regnskab fra CMT giver selskabet dårligt samarbejde og urimelige krav skylden for en række af de problemer, der har været på byggeriet.

Her lyder det, at der skulle være problemer i samarbejdet med Ansaldo STS (ASTS), der populært sagt er det firma, der leverer togene. Koordineringen mellem de to er fuldstændig central, fordi CMT er nødt til at bruge tunnellerne til at gøre deres arbejde, imens ASTS skal lave test i tunnelerne, for at sikkerheden er i orden, når der skal passagerer med togene.

2

Der er det seneste år kommet flere panderynker på de danske direktionsgange. Optimismen blandt de danske topledere ligger nemlig på et noget lavere niveau i dag, end tilfældet var for blot et år siden.

For tiden skyldes panderynkerne især usikkerheden om Brexit, hvor det endnu ikke står klart, hvad der kommer til at ske efter 29. marts, hvor Storbritannien står til at træde ud af EU, hvis ikke premierminister Theresa May får held med at få forlænget Brexit.

Det viser svar fra Berlingskes Toplederpanel, der fire gange om året tager temperaturen på udviklingen i Danmarks største virksomheder. Mere præcist viser svarene, at topcheferne ser Brexit som det enkeltstående forhold, der udgør den største trussel mod virksomhedens vækst i 2019.

3

Selv om luften gik ud af bitcoin-ballonen sidste år, da værdien af den digitale valuta styrtdykkede med over 70 pct., så hiver den danske softwarearkitekt Niklas Nikolajsen trecifrede millionbeløb hjem i det schweiziske selskab Bitcoin Suisse, som han stiftede i 2013.

Det viser udvalgte nøgletal fra blockchain-virksomheden, som Børsen har fået.

Det er første gang, Bitcoin Suisse afslører regnskabstal, og på trods af, at selskabet efter schweizisk lov ikke er forpligtet til det. Men det er vigtigt for Niklas Nikolajsen at vise omverdenen, at der er bund i hans livsværk.

Tallene, som er revideret af Grant Thornton, viser, at Bitcoin Suisse i 2017 og 2018 har præsteret et overskud på i alt 347 mio. kr. Omsætningen er stadig hemmelig, men skal ifølge Niklas Nikolajsen tælles i milliarder.

Niklas Nikolajsen købte privat op i bitcoin allerede i 2011, da prisen var under 50 cent pr. styk, så da den i 2017 steg til 15-20.000 dollar, tjente han flere hundrede millioner kroner. Det gik så stærkt, at han på et tidspunkt ikke selv havde overblik over, om han var millionær eller milliardær.

Investeringsøkonom i Nordnet Andreas Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, det er værd at rette blikket mod.

Briterne fik til og med 22. maj (dagen før valget til Europa-Parlamentet) til at finde den gode vej ud af EU. Forudsat altså at det britiske underhus godkender de vilkår, som UK skal trække sig ud på. Ellers hedder datoen 12. april. Investorerne reagerer relativ roligt på udskydelsen. Det har ikke været muligt at opnå en aftale ved to afstemninger, og der skal noget nyt på bordet for at få den til at glide igennem.

Fra Tyskland og USA holder investorerne øje med PMI-tillidsindikatorer i dag. Væksten har især i Tyskland været skuffende de seneste kvartaler, og derfor får tillidsindikatorerne særlig opmærksomhed fra investorerne.

Efter solide amerikanske aktiestigninger i går, bl.a. drevet af en positiv udvikling hos Apple, er spørgsmålet, om Europa kan ride med på den positive bølge. Umiddelbart er der ikke meget, som tyder på det, idet futures-priserne indikerer en noget nær »flad« aktiemarkedsåbning.​

De kinesiske aktier er i bakgear fredag morgen, hvor investorerne kigger frem mod en ny runde handelsforhandlinger mellem Kina og USA i forbindelse med den verserende toldstrid mellem verdens to største økonomier.

Nikkei 225 -0,1

Topix +0,1

Hongkongs Hang Seng -0,3

China Shanghai Composite -0,4

China CSI 300 -0,6

Taiwan Taiex +0,3

Sydkoreas Kospi -0,2

Indiens BSE Sensex -0,2

Singapores STI +0,1

Sydney ASX 200 +0,5

Indeksværdi klokken 06.20.

Ritzau/FINANS