Under finanskrisen mistede vi 200.000 job på to år – denne gang går det meget hurtigere

Finanskrisen står som den nyere tids største rædselscenarie i dansk økonomi. Vi mistede 200.000 private job over to år. Finanskrisen gav negativ vækst i 2008, og det helt store dyk kom i 2009.

Men her under coronakrisen kan det gå langt værre. Det første pejlemærke for arbejdsmarkedet kom onsdag eftermiddag, da Beskæftigelsesministeriet som et nyt tiltag under krisen dagligt offentliggør antallet af stillingsopslag og nytilmeldte ledige.

Tallene var ubehagelig læsning. I denne uge var der mandag og tirsdag tilmeldt henholdsvis 6.987 og 3.995 nye ledige, hvilket er lidt over tre gange så mange som gennemsnittet for tilsvarende dage i de senere år. Og det kommer i forlængelse af slutningen af sidste uge, som også bød på flere nytilmeldte ledige end normalt.

»Det var grum læsning. Det var forventet med en stigning, men det er skræmmende, at vi på så få dage får så kraftigt et tal. Det her går meget stærkere end under finanskrisen. I de seneste fem dage har vi set en stigning i ledigheden, der svarer til hele stigningen i den måned i finanskrisen, hvor det gik værst for sig,« siger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, der understreger, at de nye ledighedstal ikke direkte kan sammenlignes med dem fra finanskrisen.

»Men tallene i dag tyder på, at det i optakten til denne krise går væsentligt hurtigere end dengang. Det viser, hvor ubehageligt det her kan blive. Regeringens hjælpepakker vil gå ind og afbøde det fremadrettet. De vil alt andet lige betyde, at færre virksomheder går konkurs,« siger Jeppe Juul Borre.

»Men vi vil stadig se ledigheden stige. Tallene i dag vidner om et meget hårdt og hurtigt slag til dansk økonomi,« siger han.

Tabte mange gevinster

Tallene er et led i, at regeringen vil udvide overvågningen af arbejdsmarkedet på grund af coronakrisen. Nogle af tallene vil fremover blive opdateret dagligt, mens andre vil komme ugentligt.

Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd »Hvis vi skal rejse os hurtigt igen efter coronakrisen, er det helt afgørende, at virksomheder og lønmodtagere kommer så helskindet som muligt igennem de næste par måneder.«

En række andre økonomer understreger også i kommentarer, at de nye tal viser coronakrisens alvor.

»Tallene bekræfter desværre, at vi står i en dyb krise og ikke kan undgå faldende beskæftigelse og højere arbejdsløshed. Det kan blive rigtig grimt, hvis vi ikke holder hånden under økonomien. Hvis vi skal rejse os hurtigt igen efter coronakrisen, er det helt afgørende, at virksomheder og lønmodtagere kommer så helskindet som muligt igennem de næste par måneder,« siger cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted.

»Vi har heldigvis råd til at gøre mere for at holde hånden under beskæftigelsen. Faktisk har vi ikke råd til at lade være. Hvis krisen får lov til at udvikle, sig risikerer vi, at mange mennesker skubbes ud over kanten af arbejdsmarkedet. Efter finanskrisen tabte vi mange af de gevinster, vi havde opnået i de gode år, på gulvet igen. Det må ikke ske denne her gang,« siger Erik Bjørsted.

Cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, er helt enig i, at hvis det her fortsætter, har vi direkte kurs mod en meget højere ledighed end under finanskrisen.

»Det er måske ikke så underligt, nu hvor virksomheder med hundredtusinder af ansatte er blevet tvunget til at lukke, og endnu flere mangler kunder, men det viser, at der er god grund til at gøre alt muligt for at holde på jobbene,« siger Las Olsen.