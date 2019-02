Tårnhøj global gæld vækker bekymring

Verdens samlede gæld er steget kraftigt de seneste år og er nu oppe på 244.000 mia. dollar. Tallet er så stort, at man ikke rigtigt kan forholde sig til det. Men det svarer til 318 pct. af verdens samlede bruttonationalprodukt (BNP), og det er et tal, som vækker bekymring hos flere økonomer.

Det er en ny rapport fra finanssektorens internationale brancheorganisation The Institute of International Finance (IIF), der viser, at den samlede globale gæld er steget eksplosivt de seneste år. Omkring årtusindskiftet udgjorde verdens samlede gæld nemlig 227 pct. af BNP, og det nuværende niveau på 318 pct. er kun to procentpoint fra det hidtidige topniveau, som gælden ramte i 2016.

En af dem, der med stigende bekymring har fulgt udviklingen i den globale gæld, er direktør og partner i Formuepleje Henrik Franck.

»Man skal altid være bekymret for gæld, fordi de historiske erfaringer siger, at gæld som sådan sjældent er det, der udløser recessioner eller finansielle kriser, men det har det med at forværre dem,« siger Henrik Franck.

Den bekymring deles af flere økonomer og internationale organisationer. Eksempelvis udtrykker Den Internationale Valutafond (IMF) stor bekymring for den stigende gæld i sin seneste »Global Financial Stability«-rapport.

Stor forskydning i gælden

Mens den samlede gæld er steget gennem flere årtier, er der i løbet af de seneste ti-tolv år sket en stor forskydning i fordelingen af gælden. Før finanskrisen i 2007-2009 var det især den finansielle sektor og husholdningerne, der drev den store stigning i gælden. Men siden finanskrisen er det virksomhederne uden for den finansielle sektor, der har haft travlt med at optage store lån, ligesom mange lande øgede gældssætningen under og efter finanskrisen.

Så selv om det samlede gældsniveau på 318 pct. af BNP er bekymrende, kan man dog glæde sig en smule over, at det ikke er husholdningernes gæld, der er steget kraftigt de seneste år, mener Henrik Franck. Han forklarer, at der er stor forskel på, hvor stor risiko, der knytter sig til gæld, alt efter om det er personer, virksomheder eller lande, der står som debitor.

Den gæld, der er mest risikofyldt, er den, der er placeret hos husholdningerne. Det var især denne gæld, der gav store problemer under den seneste finanskrise. Den næstmest risikofyldte gæld er placeret ude hos virksomhederne, og den mindst risikofyldte gæld er den, som verdens lande har udstedt.

Stor virksomhedsgæld i Kina

Men selv om husholdningernes gæld har holdt sig i ro og ikke vækker den store bekymring, er virksomhederne og landenes samlede gæld steget så meget, at det får alarmklokkerne til at ringe.

Mere præcist så udgør verdens samlede statsgæld i dag 86 pct. af BNP mod 57 pct. i starten af 2008, viser tallene fra IIF. På samme måde er de ikkefinansielle virksomheders gæld steget fra omkring 75 pct. af BNP i 2008 til 92 pct. i dag.

»Ser man på virksomhedsgælden, så ville jeg indtil for nyligt have sagt, at situationen også der havde udviklet sig sådan, at den ikke var alarmerende,« siger Henrik Franck, der i dag ser »lidt bekymret« på den store virksomhedsgæld, blandt andet fordi der i dag udstedes flere virksomhedsobligationer med en lavere kreditvurdering end tidligere. Samtidig understreger han, at sådan som situationen ser ud lige nu, så er virksomhedernes indtjening så stærk, at de fleste virksomheder sagtens kan betale renter og afdrag, og i forhold til virksomhedernes værdi ser gælden heller ikke overhængende faretruende ud. Den høje gæld vil derfor først for alvor blive en hæmsko for virksomhederne, hvis deres indtjening dykker, og renten stiger yderligere.

Det er især virksomhederne i USA og ikke mindst Kina, der har haft travlt med at optage lån de seneste år.

»Stigningen i virksomhedsgælden er i meget høj grad drevet af Kina, og der har der jo i lang tid været bekymring om holdbarheden af gælden. Det er også noget, som Kina bliver nødt til at adressere i det næste årti, og som selvfølgelig kommer til at lægge en dæmper på, hvor hurtigt de kan vokse, fordi virksomhederne bliver nødt til at tackle de her gældsproblemer,« siger Jakob Ekholdt Christensen, chefanalytiker i Danske Bank.

Den analyse bakkes op af Sonja Gibbs, der er managing director i IIF, og ligeledes mener, at den store gæld hos kinesiske såvel som amerikanske virksomheder kan lægge en dæmper på den globale vækst.

»Desto mere af virksomhedernes indtjening, de bruger på betaling af renter og afdrag, jo mindre kan de bruge på investeringer, ansættelse af nye medarbejdere og lignende. På lang sigt lægger høje gældsniveauer en effektiv dæmper på den globale vækst,« siger Sonja Gibbs.

Det dyre statsapparat i USA

Ligesom den øgede virksomhedsgæld er med til at øge virksomhedernes renteudgifter og lægge en dæmper på investeringsmulighederne, skaber den øgede statsgæld i mange lande også problemer.

»Det er bekymrende, fordi det betyder, at hvis det skulle komme til en ny krise – det kan man jo aldrig udelukke, og det kommer der jo normalt – så er der, i hvert fald for nogle lande, mindre råderum til at udstede ny gæld,« siger Jakob Ekholdt Christensen om stigningen i statsgælden.

Den store stigning i verdens samlede statsgæld er især trukket af USA. Landet har nemlig på trods af solide vækstrater, som mange i Europa har set misundelsesværdigt på de seneste år, kørt med store offentlige underskud finansieret af statsobligationsudstedelser. Og umiddelbart er der ikke udsigt til, at USAs statsgæld vil stoppe med at vokse.

»Det er svært at pege på et eller andet, der kan stoppe væksten i den amerikanske statsgæld,« siger Henrik Franck, der ikke kan se den politiske vilje til at hæve skatterne eller sænke omkosningerne til f.eks. militæret.

Gældskrisen

I Europa er der stor forskel på, hvordan gælden i de enkelte lande har udviklet sig. For mens alle lande øgede gældssætningen under finanskrisen for at holde gang i økonomien, er der stor forskel på, i hvilken grad landene har nedbragt gældsniveauet efterfølgende.

»Der er lande som Tyskland og Danmark, der har formået at nedbringe deres gældsbyrder siden finanskrisen, mens du har lande som Italien, Spanien og Frankrig, hvor man, måske i Italien især, ikke har brugt det vindue, der har været. Det er klart, at det altid er bedre at bringe tingene i orden, når det går godt i forhold til at skulle gøre det i krisetider,« siger Jakob Ekholdt Christensen.

Den høje gæld i Sydeuropa udløste i 2011 en større gældskrise, der bundede i en bekymring for landenes evne at tilbagebetale lånene. Den stigende bekymring sendte på kort tid renten på sydeuropæiske statsobligationer i vejret, og ifølge Jakob Ekholdt Christensen er det ikke utænkeligt, at det høje gældsniveau kan komme til at udløse lignende reaktioner igen.

»Hvis vi får et stort chok, som rammer europæisk økonomi, og rammer for eksempel Italien rigtigt hårdt, så kan vi godt se det udløse lidt af den samme krise, som vi så i 2011. Men det er klart, at hvis det er sådan et bredt chok på europæisk plan, vil ECB formentlig igen gå ind og stimulere markedet og forsøge at afhjælpe de problemer, der måtte komme,« siger han.