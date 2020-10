Se kortet: Så stor er den gennemsnitlige formue i Danmark – og 161 andre lande

Danskernes formue er vokset så kraftigt de seneste år, at vi nu har en større personlig formue end både svenskerne og nordmændene. Det er markant ændring i forhold til for ti år siden, hvor vi var de fattigste i Skandinavien.

Det viser en ny opgørelse fra storbanken Credit Suisse, som kaster lys over formueudviklingen i Danmark og 161 andre lande.

Ifølge den schweisiske storbank er den gennemsnitlige formue for voksne danskere de seneste ti år vokset fra 204.703 dollar til 300.611 dollar, hvilket svarer til 1,89 millioner kroner.

Til sammenligning anslår banken, at både svenskerne og nordmændene i gennemsnit har en personlig formue på omkring 1,75 millioner kroner.

Credit Suisse har opgjort den personlige formue som værdien af reale og finansielle aktiver minus gæld. Reale aktiver består primært af fast ejendom, mens finansielle aktiver består af aktier, obligationer og andre værdipapirer. Pensionsmidler indgår også i opgørelsen.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen kan nikke genkendende til, at danskernes formuer er vokset kraftigt de seneste år. Hun mener dog, at man skal være lidt varsom med at sammenligne formuer på tværs af lande.

»Navnlig forskelle i opgørelsen af værdien af reale aktiver som fast ejendom kan variere, og der er typisk også væsentlige udfordringer når pensionsformuer skal opgøres. Dertil kommer, at data i denne undersøgelse i vid udstrækning bygger på spørgeskemaer og selvrapporteret formuer, om end de nordiske lande er en undtagelse, hvor tallene i stedet baserer sig på registre og skatteoplysninger,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Et langt opsving

Hos Arbejdernes Landsbank mener privatøkonom Brian Friis Helmer også, at man skal være påpasselig med at sammenligne formuer på tværs af landegrænser. Han er dog heller i tvivl om, at danskerne i dag er langt mere velbeslåede, end de var for ti år siden.

»Danskernes formue har overordnet kun kendt én vej i det forgange årti, og det er op. Årtiet tegnede sig nemlig – i hvert fald i størstedelen af det – som et langt opsving i dansk økonomi, som samtidig ikke var kreditdrevet, som vi så det op til finanskrisen i 00erne. Det forklarer i høj grad, hvorfor danskernes formuer generelt er steget,« siger Brian Friis Helmer.

Han fremhæver, at stigende ejendomspriser er stor del af forklaringen på de voksende formuer. Fra 2010 til 2019 er prisen på et gennemsnitligt hus i Danmark steget med 17 procent, mens en gennemsnitlig ejerlejlighed er steget med 52 procent i samme periode.

Samtidig har solide afkast på de finansielle markeder givet et godt rygstød til danskernes pensionsformuer.

»Danmarks Statistik har kun tal på danskernes pensionsformue tilbage til 2015, men fra 2015 til 2019 er danskernes pensionsformuer under ét steget med 26 procent, mens for eksempel det danske C20-indeks – C25 blev først introduceret i 2016 – er steget ikke mindre end 226 procent fra starten af 2010 til udgangen af 2019,« siger Brian Friis Helmer, der også fremhæver, at danskernes bankindlån er vokset kraftigt.

I starten af 2010 havde danskerne 685 milliarder kroner stående på almindelige bankkonti, mens beløbet nu nærmer sig 1.000 milliarder kroner.

Coronakrisen ramte formuer kortvarigt

Credit Suisse opgørelse er foretaget med udgangspunkt i data for 2019, altså før coronakrisen ramte hele verden og skabt stor usikkerhed om fremtiden.

»Foråret bød på massive aktiefald, og herhjemme så vi det største dyk i boligpriserne på en måned, vi har set så længe Danmarks Statistik har opgjort tallene. Det gjorde også danskerne voldsomt bekymrede for deres pensions- og aktieformuer, og over hvad der ville ske med deres friværdi,« siger Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

»Mange af de bekymringer er dog sidenhen gjort til skamme. Aktiemarkedet er kommet sig, og boligpriserne bliver ved med at slå rekorder. Det gør, at danskerne igen kan sove mere trygt om natten uden at skulle frygte en udhuling af deres formue,« fastslår hun.