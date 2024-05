Overvismanden advarer: Nicolai Wammens mange milliarder er »fugle på taget«

Overvismand og professor i økonomi på Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard sammenligner regeringens finanspolitiske råderum med boligejernes friværdi. Hvis ens friværdi stiger, betyder det ikke, at man har bedre likviditet her og nu. Det samme gælder for råderummet, og det indebærer en klar opfordring til regeringen fra overvismanden. Fold sammen

Læs mere