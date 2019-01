OECD til Danmark: Sæt marginalskatten kraftigt ned og sænk rentefradraget

Der skal skrues på skatterne i Danmark, og vi skal blandt andet gøre, som foreslået i Sverige. Skatten på den sidst tjente krone skal sættes med fem procentpoint fra 56 pct. til 51 pct., og rentefradraget skal ned på 25,5 pct for alle danskere. Lavere skat på den sidst tjente krone skal få danskerne til at arbejde mere.

Sådan lyder det i de rige landes samarbejdsorgan OECDs seneste rapport om Danmark, der netop er sendt på gaden. I rapporten spår OECD en ganske pæn udvikling for den danske økonomi, men OECD understreger også, at der er problemer. Specielt mener OECD, at udviklingen i vores produktivitet er skuffende.

Blandt andet af den årsag kommer OECD med en række konkrete forslag til, hvordan vi kan ændre på skatterne.

OECD har i rapporten regnet på, hvilke gevinster danskerne vil få af den lavere skat på den sidst tjente krone, og OECD kommer frem til, at den lavere topskat vil hæve vores BNP pr. indbygger med 0,18 pct. over ti år. Det svarer til, at Danmarks BNP over ti år vil blive løftet med 4,7 mia. kr.

Om rentefradraget skriver OECD, at det gradvist er blevet sænket fra 33,5 pct. til 25,5 pct., men det gælder kun enlige med renteudgifter på over 50.000 kr. og 100.000 kr. for ægtepar. OECD påpeger, at sænkningen af rentefradraget derved kun påvirker meget få danskere.

»Dette efterlader Danmark som et af de lande i OECD med den mest favorable fradrag for renteudgifter højere end i både Norge og Sverige. Danmark skulle reducere rentefradraget gradvist, så alle renteudgifter får det lavere fradrag på 25,5 pct.,« skriver OECD.

OECD fremhæver, at et lavere rentefradrag for alle og en samtidig sænkning af aktieskatten vil gøre, at beskatningen af aktier og obligationer bliver mere ens. Forslagene fra OECD er et led i en skattereform, som skal være med til at øge investeringerne og arbejdsudbuddet samt få flere til at få lyst til at starte egen virksomhed.

Sidstnævnte skal blandt andet ske ved, at der bliver indført et ACE-fradrag for virksomhederne. Fradraget vil gøre det lettere for virksomheder at investere.

FAKTA Skatteforslag fra OECD I den seneste rapport om dans økonomi kommer OECD med en række forslag til en skattereform i Danmark: Skatten på den sidste tjente krone skal sænkes fra 56 pct. til 51 pct.

Aktieskatten skal sænkes fra 42 pct. til 37 pct.

Rentefradraget skal sænkes, så det kommer ned på 25,5 pct. for alle danske boligejere.

Arveskatten på familieejede virksomheder skal hæves til 15 pct.

En lavere selskabsskat via indførslen af et ACE-fradrag. Det vil sige, at virksomhederne får et fradrag, hvis de finansiere deres investeringer via egenkapitalen. FOLD UD

Gode forslag

Når det gælder en lavere skat på den sidst tjente krone, kan det først og fremmest ske ved at sænke topskatten. Rent politisk har lavere topskat været et hedt emne gennem flere år, men debatten er også blevet mere eller mindre låst. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vil ikke være med til at sænke topskatten yderligere.

Topskatten er dog sat ned over flere omgange. Det er sket ved at hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat. Ved indgangen til i år er det omkring 40.000 danskere, som ikke længere skal betale topskat. Det betyder, at der er omkring 460.000 danskere tilbage, som betaler topskat.

Budskaberne om både lavere topskat og en sænkning af rentefradraget bliver positivt modtaget hos den liberale tænketank, Cepos og Dansk Erhverv.

»Det er rigtig godt, at OECD anbefaler en reduktion i den øverste marginalskat med fem pct. Forhåbentlig medvirker dette til at lægge et pres på de danske politikere til at reducere topskatten. OECDs melding kommer kun få dage efter, at de svenske socialdemokrater har lagt op til at fjerne den svenske topskat – værnskatten – på 5 pct. i deres udkast til regeringsgrundlaget,« siger cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, der samtidig mener, at forslaget om et lavere rentefradag kommer på et godt tidsounkt

»Man bør udnytte, at renten er meget lav nu, og at det derfor gør meget lidt ondt på boligejerne at skære i rentefradraget. Budgetforbedringen bør anvendes på at reducere skatten på positiv aktie- og renteindkomst,«, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Dansk Erhverv mener, at anbefalingerne fra OECD rammer plet. Direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, fremhæver anbefalingerne om en lavere selskabsskat og en lavere skat på den sidst tjente krone.

»Generelt slår OECD fast, at der er mange ting at glæde sig over set med de økonomiske briller. Men der er også en række røde lamper, der blinker, og det skal vi naturligvis tage alvorligt. Der bliver blandt andet peget på, at dansk økonomi er udfordret af lav produktivitetsvækst,« siger direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

På lønmodtagersiden i form af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, får rapporten en lidt blandt modtagelse.

»OECD vil gerne have lavere skat på arbejde. Samtidig foreslår de blandt andet lavere rentefradrag og en annullering af regeringens lavere arvebeskatning for familieejede virksomheder. Hvis man kan omlægge skatten fra arbejde til blandt andet øget arvebeskatning og boliger, så er det en udmærket ide. Det afgørende er, at man ikke finansierer lavere skat på arbejde ved at tage penge fra den offentlige service. Med den seneste finanslov kommer danskerne i år til at opleve en skrabet offentlig service,« siger cheføkonom i AE, Erik Bjørsted.