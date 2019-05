Nike og Adidas advarer Trump mod »katastrofal effekt« af strid med Kina

173 virksomheder – herunder verdens to største producenter af sportstøj, Nike og Adidas – har sammen sendt et brev til USAs præsident, Donald Trump.

De appellerer i samlet flok til præsidenten om at indstille handelskrigen med Kina.

Brevets budskab er enkelt:

Trumps beslutning om at hæve toldsatsen på importerede varer fra Kina til 25 pct. vil få katastrofale konsekvenser. De mener, at det vil ramme skævt og særligt gå ud over den amerikanske arbejderklasse, skriver BBC.

Højere afgifter vil være en direkte trussel for flere virksomheders fremtid, lyder det.

»Det er tid til at få bragt en ende på handelskrigen,« skriver virksomhederne samstemmigt.

Nye afgifter for 1.300 milliarder kroner

Donald Trump har forhøjet afgifterne på kinesiske importvarer med 200 milliarder dollar, svarende til 1.300 milliarder kroner, da han øgede importtariffen fra 10 til 25 pct.

Som modreaktion har Kina meddelt, at landet har planer om at pålægge amerikanske varer afgifter for 60 milliarder dollar, svarende til 400 milliarder kroner, fra 1. juni.

Blandt virksomhederne, der har underskrevet brevet til den amerikanske præsident, hører en del fremtrædende skoproducenter, herunder Clarks, Dr. Martens og Converse – foruden Nike og Adidas med danske Kasper Rørsted i spidsen. De virksomheder, der sælger sko produceret i Kina, føler sig særligt hårdt ramt af Trumps tariffer.

Skovirksomhederne hævder, at den gennemsnitlige tarif på importeret fodtøj inden handelskrigen lå på 11,3 pct, men i nogle tilfælde kunne den løbe helt op på 67,5 pct.

»En tilføjelse på 25 procent i afgift vil betyde, at amerikanske familier kan komme til at betale næsten dobbelt så høje afgifter på sko,« skriver firmaerne.

»Send produktionen hjem«

Da Trump tidligere i maj skruede afgifterne i vejret, opfordrede han virksomhederne til at reducere deres omkostninger ved at sende produktionen hjem til USA.

China buys MUCH less from us than we buy from them, by almost 500 Billion Dollars, so we are in a fantastic position. Make your product at home in the USA and there is no Tariff. You can also buy from a non-Tariffed country instead of China. Many companies are leaving China..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019

Men den besked falder langt fra i god jord hos skoproducenterne. Mange virksomheder arbejder allerede på at kunne ordne deres indkøb af varer et andet sted end Kina, men »Fodtøj er en meget kapitaltung industri, hvor en årelang planlægning af indkøb og produktion er nødvendig. Det er langt fra simpelt for virksomheder at udskifte eller flytte deres fabrikker for at imødekomme forandringerne,« lyder det.

Frygter kinesisk hævn

Tirsdag offentliggjorde en højtprofileret virksomhedslobby en rundspørge blandt sine medlemmer, der viste, at 40 pct. enten har eller overvejer at flytte sin produktion uden for Kina for at slippe for afgifterne.

Undersøgelsen, der er lavet af det amerikanske handelskammer i Kina og Shanghai, kom frem til, at en tredjedel af de adspurgte virksomheder enten har forsinket eller afblæst investeringer for at overkomme de forhøjede afgifter.

Den seneste tids eskalering af handelskonflikten, herunder de nye skærpede vilkår for den kinesiske telegigant Huawei, giver på ny virksomheder i Kina sved på panden.

Trumps sorte liste

I den forgangne uge tilføjede Trumps administration Huawei til den såkaldte »entity list,« der kort fortalt er en liste over virksomheder, som den amerikanske regering mener udgør en trussel mod den nationale sikkerhed.

Huaweis plads på den sorte liste bandlyser dem fra at købe teknologi af amerikanske virksomheder – uden regeringens særskilte tilladelse.

Formanden for Det Amerikanske Handelskammer i Kina og Shanghai, Tim Stratford, siger, at deres medlemmer er »oprigtigt bekymrede« for det potentielle udfald af USAs restriktioner mod Huawei.

»Der er bekymringer for, at den kinesiske regering beslutter sig for at gå til modangreb på amerikanske virksomheder,« siger han til BBC.

Beijing har dog signaleret, at de er villige til at gå i dialog med Washington for at få sat punktum i konflikten. Men ingen diskussioner har været planlagt, siden parterne seneste mødtes 10. maj.

»Kina er fortsat klar til at forsætte drøftelserne med vores amerikanske kolleger for at få afsluttet forhandlingerne,« siger Kinas ambassadør i USA, Cui Tiankai, til Fox News.

Det næste planlagte møde mellem de to parter er til G20-topmødet i Japan i den kommende måned.