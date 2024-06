Milliardbesparelser på institutioner og skoler venter forude. Der vil være 40.000 færre børn i 2030

Hvis ny prognose fra Danmarks Statistik kommer til at holde, vil vi komme til at føde færre børn de kommende år. Cheføkonom i 3F Frederik I. Pedersen fremhæver, at det alt andet lige må komme til at betyde, at der også skal være færre på barselsorlov. For dansk økonomi betyder det en øget beskæftigelse. Fold sammen

