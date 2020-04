Lars Løkkes forslag vækker glæde hos landets største pengetanke

Forslaget fra tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen om en fond til at holde hånden under de gispende virksomheder under coronakrisen får en varm velkomst i landets største pengetanke.

De største pensionsforvaltere i landet erklærer sig alle positivt stemt over for at deltage i arbejdet. Og hellere i dag end i morgen, da krisen raser her og nu, lyder det fra blandt andre Steen Michael Erichsen, der er adm. direktør i landets tredjestørste pensionsselskab Velliv:

»Jeg synes, det er en rigtig god idé, først og fremmest fordi dansk erhvervsliv er i en ganske alvorlig situation. En krise. Og så er de forskelige samfundsaktører herunder os nødt til at overveje alle handlemuligheder,« siger han.

I landets største pensionsselskab, PFA, er adm. direktør Allan Polack også positivt stemt.

»Det er rigtigt at tænke den vej,« siger han og peger i samme åndedrag på erfaringerne fra finanskrisen.

Løsning viste sit værd

Dengang var et af de store redskaber at etablere Finansiel Stabilitet til at holde banker i live ved helt eller delvist at overtage dem. Vel at mærke med en tydelig adskillelse mellem staten og virksomhederne.

»Under finanskrisen lavede vi en løsning, der passede og viste sit værd. Nu har vi en ny krise, der kan ramme essentielle dele af vores erhvervsliv. Vi vil gerne gå med og finde en løsning. Men det skal defineres, hvad statens rolle er, om det er midlertidigt eller permanent, hvem der skal have adgang. Det er hamrende komplekst,« siger han.

Forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lancerede søndag i B.T. sin idé om en milliardstor fond, der holder hånden under og udvikler ellers sunde virksomheder, der risikerer at dø eller blive opkøbt af »forkerte hænder« på grund af coronakrisen. Her har ATP også allerede vist sig positiv over for ideen.

Lars Løkke Rasmussen påpeger, at finanskrisen sendte kritisk europæisk infrastruktur på kinesiske hænder, og EU-kommissær Margrethe Vestager har allerede advaret mod, at den fejl gentages.

Endelig bakker Ole Krogh Petersen, der er adm. direktør i Danica Pension, også op om et initiativ – og peger samtidig på det overordnede krav til en krisefond, at den skal give et konkurerncedygtigt afkast til pensionsopsparerne.

»Vi har eksempelvis som ambition at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling inden 2030, fordi vi er overbeviste om, at vi kan kombinere samfundsansvar med investeringer, som giver gode afkast til vores kunder. På samme måde vil vi med åbne øjne se på, om vi kan investere yderligere i danske virksomheder, samtidig med det giver attraktive afkast til vores kunder,« siger Ole Krogh Petersen.

Vil undgå spændetrøje

Michael Steen Erichsen påpeger dog, at pensionspenge i en krisefond kan kræve slækkede tøjler fra Finanstilsynets side.

»Dette vil kræve et bagtæppe med megen kapital, så hvordan skal vi behandle det i Solvens II-værktøjskassen? Normalt vil en sådan investering give en meget større stress end eksempelvis obligationsbeholdningerne. Så som udgangspunkt vil jeg mene, at vi skal have en rabat på stresstesten, så man får en obligationslignende behandling. Det nytter ikke, at man gerne vil gøre noget – og så har en spændetrøje, så vi alligevel ikke kan gøre noget,« siger han.

Allan Polack mener, at et initiativ godt kan gennemføres under de nuværende regler. De betyder, at grupper – såkaldt bestande – af pensionskunder med gennemsnitsrenter og garanti er omfattet af solvensregler for, hvor meget de må investere i egenkapital.

Kundegrupper med nye typer pensionsopsparing kaldet markedsrentepension – uden garanti har krav på, at pensionsforvalteren skal sikre det til enhver tid bedst mulige investeringsafkast med den risiko, kunden er stillet i udsigt.

»Så vi må og kan jo ikke pludselig lave noget som dette som godgørende arbejde,« siger han.