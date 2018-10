Italien trodser EU: »Vores finanslov er lavet i Italien og ikke i Bruxelles«

God morgen, så blev det onsdag og her kommer dagens overblik. Vi lægger ud med Italien, hvor regeringen fastholder en meget ekspansiv finanslov – og så skal vi høre lidt mere hvidvask.

1. EU siger nej til Italien

Det duer ikke. Det forslag skal tilbage i værkstedet.

For første gang nogensinde har EU-Kommissionen vendt tommelfingeren nedad til et finanslovsforslag fra et medlemsland. EU er utilfredse med, at den italienske regering har fremsendt en finanslov, hvor den vil nedsætte pensionsalderen og øge det statslige underskud i 2019.

Men forslaget til budgettet skal den italienske regering lave om, slår EU-Kommissionen fast og uddyber, at budgettet fra Rom afviger fra de anbefalinger, som EU-landenes finansministre blev enige om på et møde i juli. Det afviger også fra de løfter, som Italien tidligere har givet i landets stabilitetsprogram fra foråret.

Italien har en meget høj gæld på over 130 procent af landets samlede produktion, bruttonationalproduktet, BNP, og EU-reglerne kræver, at italienerne bringer denne gæld ned.

Vicepremierminister og leder af den EU-skeptiske Femstjerne-bevægelse, Luigi Di Maio, er ikke overrasket over reaktionen fra EU. Ifølge DR.dk skriver han på Facebook, at det er en finanslov lavet i Italien og ikke i Bruxelles.

Den tilspidsede konflikt mellem Italien og EU var en af hovedårsagerne til, at tirsdag blev en meget ubehagelig dag på aktiemarkederne.

Den italienske regering har nu tre uger til at komme med et nyt udspil. Hvis Italien ender med at bryde EUs budgetregler, kan der komme sanktioner. Det vil i givet fald også være første gang, at EU sanktionere et medlemsland på den baggrund.

I EU er det kun Grækenland, der har en større gæld end Italien.

2. E-mail mangler i hvidvasksag

Frem til 2017 havde Danske Bank en praksis med at slette medarbejderes emailbokse 90 dage efter, de var fratrådt. Den praksis har haft store konsekvenser for den undersøgelse af hvidvasksagen, som Danske Bank har fået Advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at lave.

Det skriver Berlingske Business.

Fremgangsmåden betyder, at email fra en række centralplaceret personer aldrig er blevet undersøgt i sagen. Det drejer sig blandt andet om fra tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, tidligere hvidvaskchef Niels Thor Mikkelsen, tidligere chef for den estiske filial, Aivar Rehe, og tidligere kredit- og risikochef, britiske Robert Endersby.

3. SF: Kapitalfonde må ikke købe el-nettet i København

Hvis det står til SF, må Ørsted ikke sælge el-nettet i København til kapitalfonde. SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen siger, at hun ikke vil acceptere det.

Det skriver Finans.dk.

En lignende melding kom fra Mette Frederiksen på en S-kongres i september.

»Det bliver ikke på min vagt, at vi sælger mere infrastruktur til Goldman Sachs,« sagde S-formanden.

El-nettet kan være en god investering for kapitalfondene, fordi det er et monopol. Selv om indtjeningen ikke er stor, er den meget stabil og sikker.

Til Finans.dk siger partner i Audon, der rådgiver om køb og salg af virksomheder, Frederik Aakard, at det vil svække konkurrencen og koste skatteyderne milliarder, hvis politikerne beslutter, at el-nettet ikke må sælges til en bestemt investortype.

4. Milliarder i bæredygtige investeringer

Verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, regner med en eksplosiv vækst i bæredygtige investeringer de kommende år, og finanskæmpen har ambitioner om at være en afgørende og dominerende aktør på feltet.

Det skriver Financial Times, som har talt med Blackrocks topchef, Larry Fink.

»Bæredygtige investeringer vil blive en kernekomponent i, hvordan alle investerer i fremtiden. Vi er kun i de tidlige stadier,« lyder det fra Larry Fink.

Blackrocks topchef spår, at aktivklassen for bæredygtige ETF'er (Exchange Traded Funds, red.) vil 16-dobles de næste ti år fra 25 mia. dollar i dag til 400 mia. dollar.

Blackrocks topchef planlægger at tage sin store bid af det marked, og koncernen vil på den baggrund udnytte to af de største investeringstrends, som er efterspørgslen på billige investeringsprodukter såsom ETF'er og bæredygtige investeringer.

Det sker på markederne

De asiatiske markeder åbner i et lille plus.

Nikkei 225 i Japan: 0,4 pct.

Hongkongs Hang Seng: 0,9 pct.

China Shanghai Composite: 1,5 ppct.

Sydkoreas Kospi: 0,0 pct.

Sydney ASX 200: -0,2 pct.

Tre ting investorerne skal holde øje med

Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden fremhæver tre ting, investorerne skal holde øje med idag: