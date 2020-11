Indefrosne feriepenge vælter ud: Nu er der næsten bestilt 50 milliarder kroner

Danskerne har flittigt benyttet sig af muligheden for at få udbetalt en del af deres indefrosne feriepenge. I alt er der på nuværende tidspunkt bestilt udbetaling af feriepenge for 48,4 milliarder kroner.

Det oplyser ATP, som er ansvarlig for udbetalingen.

»Det er utrolig glædeligt, at feriepengene fortsætter ud i den danske økonomi i en lind strøm. Det er jo enorme beløb, vi taler om, og mere end fire ud af fem feriekroner er nu på vej ud for at leve i økonomien,« siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Danskerne har i alt mulighed for at få udbetalt 60 milliarder kroner før skat.

Muligheden for at søge om udbetaling af de indefrosne feriepenge åbnede 29. september, og allerede i de to første døgn blev der bestilt for omkring 30 milliarder kroner.

Siden da er ansøgningerne om udbetaling strømmet ind til ATP i en lind strøm, og flere vil formentlig søge frem til 1. december, hvor der bliver lukket for ansøgninger, vurderer Jeppe Juul Borre.

»Vi har ikke set de sidste udbetalinger endnu, selv om det så småt begynder at lakke mod enden, fordi millioner af danskere allerede har været inde og søge om pengene,« siger cheføkonomen.

Feriemilliarder ser ud til at virke som håbet

Det var med håbet om at give et rygstød til dansk økonomi, at regeringen og et politisk flertal før sommerferien blev enige om at udbetale tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge.

Og indtil videre ser ud til at gå som håbet. I hvert fald viser flere tal fra både Danske Bank og Nordea, at danskernes forbrug er steget kraftigt, siden de mange feriemilliarder begyndte at rulle.

»Meget peger på, at det især er detailhandlen, som lukrerer på feriepengene. Det er heller ikke så overraskende, når vi ser på krisens karakter, og coronaens påvirkning på samfundet. Det gør sådan noget som oplevelser og restaurantbesøg mere besværlig, både hvad angår smittefrygt og restriktioner. Vi er dog langt fra forårets scener, og restauranterne skal nok få lidt medvind af feriepengene,« siger Jeppe Juul Borre.

Hos Danske Bank er privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen heller ikke i tvivl om, at en del af de udbetalte feriepenge allerede er blevet omsat til forbrug.

»Der er ingen tvivl om, at det har givet et tydeligt boost til forbruget allerede i oktober, hvor navnlig detailhandlen har fået gavn af pengene. Blandt andet i det lys forventer jeg også at detailhandlen får en rigtig god julehandel,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.