Økonomi Abonnement

Hvad vil du helst – have mere frihed eller flere penge?

Hundredtusinder af danskere skal til at lære at planlægge, hvordan de vil bruge den fritvalgsordning, de har i forbindelse med deres arbejde: Seniorfridage, omsorgsdage eller mere i løn? Foreløbige tal viser, at de fleste vælger pengene.