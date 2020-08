»Historisk voldsomt«: Sveriges økonomi ramt af massivt tilbageslag

Sveriges håndtering af coronaepidemien har vakt stor opmærksomhed verden over. For mens mange lande i marts valgte at lukke restauranter, barer og storcentrer, forblev de åbne i Sverige.

Men selv om Sverige har haft en forholdsvis lempelig coronastrategi, har landet ikke kunnet styre uden om den økonomiske krise, som epidemien har udløst.

Ledigheden er steget kraftigt, og ifølge en ny foreløbig opgørelse fra statistikmyndigheden SCB faldt Sveriges bruttonationalproduktet (BNP) med 8,6 procent i andet kvartal sammenlignet med første kvartal.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen betegner faldet i svensk BNP som »historisk voldsomt« og lidt større end forventet.

»Men det var mindre end tilbagegangen på 12,1 procent for eurolandene under et, og det skal også ses i forhold til, at Sverige som et af meget få lande faktisk havde fremgang i BNP i første kvartal,« siger Las Olsen, der peger på flere årsager til tilbagegangen i svensk økonomi.

»Svenske forbrugere har i høj grad holdt sig fra for eksempel restauranter, selv om de i princippet har været åbne. Svensk industri og eksport er også meget følsom over for globale konjunkturudsving, og blandt andet bilindustrien, der fylder meget i Sverige, har været hårdt ramt,« siger Las Olsen.

Cheføkonomen fremhæver dog, at der er flere tydelige tegn på, at den Sveriges økonomi er godt på vej tilbage efter krisen. Men vejen helt tilbage bliver lang, vurderer han.

»Både det hjemlige forbrug og situationen på eksportmarkederne er stadig præget af chokket fra krisen og frygten for nye smitteudbrud, og vi regner med, at vi skal ind i 2022, før eksempelvis arbejdsløsheden er tilbage på niveauet fra før krisen,« siger Las Olsen.

Nye tal for Danmark i næste uge

De nye tal for udviklingen i svensk BNP kommer, efter at der i sidste uge blev offentliggjort tal for væksten i en række store europæiske lande og euroområdet som helhed.

De tal tegner et tydeligt billede af, at især de sydeuropæiske lande har været hårdt ramt af coronakrisen. Mens den økonomiske aktivitet faldt med 18,5 procent i Spanien i andet kvartal, faldt den med 12,4 procent i Italien.

»Sammenlignet med resten af Europa har tilbagegangen været noget mindre i Sverige, og det vil givetvis også være billedet for de andre nordiske lande. Mange andre steder har man helt eller delvist lukket ned for produktion og byggeri ved at holde folk hjemme, og det er en af grundene til, at vi har set nærmest absurde BNP-fald for eksempel Italien, Frankrig og Spanien,« siger Las Olsen.

Fredag 14. august offentliggør Danmarks Statistik det første estimat af dansk BNP i andet kvartal.