Velkommen til tirsdagens Business-update fra Berlingskes erhvervsredaktion, hvor du får overblikket over dagens vigtigste erhvervsnyheder.

Vi skal blandt andet forbi Bestseller-rigmanden, der lige nu er frustreret. Men vi begynder hos storbanken Nordea, som nu sænker renten.

Det er blevet dyrere for Nordeas kunder at have penge i banken

Hvis man har mange penge stående på kontoen, bliver det nu dyrere at være kunde i Nordea.

Storbanken har nemlig sænket renten for privatkunder, så det nu koster endnu mere at have beløb over 100.000 kroner stående.

Således blev renten mandag sat ned til minus 0,7 procent, oplyser banken. den har indtil nu været på minus 0,6 procent.

Har man 250.000 kroner stående, koster det ifølge Ritzau nu 1.050 kroner om året. Tidligere ville det have kostet 900 kroner.

Beslutningen skyldes ifølge Nordea, at Nationalbanken for nylig satte sin rente ned.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har reg­net på tal­le­ne: Usik­ker­t om Dan­mark tje­ner på glo­bal skat­te­af­ta­le

Det er ikke sikkert, at Danmark vil tjene penge på den nye globale skatteaftale, hvor Danmark sammen med 135 andre lande skal være med til at bekæmpe store selskabers skattespekulation og skattely.

Det skriver Børsen på baggrund af beregninger fra Skatteministeriet.

Ifølge beregningerne vil den ene del af aftalen med sikkerhed koste penge for den danske statskasse, mens der er stor usikkerhed om, hvorvidt Danmark tjener penge på den anden del af aftalen.

Frustreret Anders Holch Povlsen: Dette er en af de største udfordringer nogensinde for Bestseller

Lige nu er der sig store problemer med de globale forsyningskæder, og det har også ramt Danmarks største modevirksomhed, Bestseller.

Det fortæller ejer Anders Holch Povlsen til Finans.

Han kalder forsyningskrisen for en af de største udfordringer, han nogensinde har oplevet med Bestseller.

»Hver dag, vi bliver forsinket med nye varer, er tabt omsætning. Det går vores ære og konkurrencegen på. Det er simpelthen frustrerende,« siger han til Finans.

Problemerne med forsyningskæderne skyldes en blanding af en øget efterspørgsel efter coronakrisen samt et fragtmarked, der er præget af flaskehalse og mangel på containerskibe.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

Microsoft-stifter flirtede med ansat over e-mail: »Det var ikke en god idé«

Ledelsen i Microsoft advarede stifteren Bill Gates om, at han skulle stoppe med at sende upassende og flirtende beskeder til en kvindelig ansat.

Læs mere af Julie Schneider her.

09 til 17 mandag til fredag er død. Hver femte dansker er klar til at lede efter nyt job for at få hjemmearbejde

Coronavirussen har lært os om parforhold og smittekæder. Lovhjemler og hjemmeskoling. Og så har pandemien revolutioneret ideen om fem gange otte timer på kontoret – for altid.

Læs historien af Rebecca Goodstein her.

I forsikringskæmpe har hjemmearbejde vendt tingene på hovedet: »At stemple ind om morgenen og ud om aftenen er ude … det er en ny verden, vi kigger ind i.«

Da corona så ud til at være på retræte, lagde forsikringsselskabet Codan en plan for de 1.000 medarbejderes hverdag. Selv har topchefen, Christian Baltzer, i kraft af »den nye virkelighed« set sine børn mere end nogensinde før.

Læs mere af Rebecca Goodstein her.

Genbrugt elektronik på hylderne i storkæde kan skabe folkeligt gennembrud

Power ser et begyndende marked for istandsat, brugt elektronik. Den store synlighed vil kunne rykke danskerne, håber returordningen Elretur.

Det skriver Thomas Breinstrup mere om her.

Der er en anden mulighed end at gøre alle til statens klienter og lønmodtagere, Kollerup

Der findes alternativer til at være statens klient eller lønmodtager. De mest oplagte er at stifte en virksomhed uden at blive mødt med tårnhøje krav om kapital. Man beder jo heller ikke lønmodtagere rejse 40.000 kroner for at få et job. Hvad er egentlig undskyldningen for ikke at lytte til professor Erik Werlauff nu. Hvorfor skal iværksætterne vente?

Læs kommentaren af erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen.