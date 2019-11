Det siger lønstatistikken: Kvinder tjener fortsat markant mindre end mænd

Mange af kvinderne på Berlingskes liste over Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder – bestående af blandt andet professionelle bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktører – får formentlig en rigtig god hyre.

Men det er ikke utænkeligt, at de ville tjene mere, hvis de var mænd.

Flere statistikker viser nemlig, at der fortsat er markant forskel på mænd og kvinders løn. Det gælder ikke mindst i toppen af indkomstskalaen.

Stort løngab på direktionsgangen

Hvor danske kvinder i gennemsnit tjener 12,8 procent mindre end mænd, er lønforskellen noget større blandt danske ledere. I denne kategori har kvinderne et lønefterslæb på 17,2 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Årsagerne til den stadig store forskel på kvinder og mænd løn er blevet diskuteret heftigt de seneste år. Uddannelse, opgaver og arbejdssted kan forklare noget af forskellen. Men selv når man korrigerer for de faktorer, får mænd i gennemsnit mellem fire og syv procent mere i løn end kvinder, skrev Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse i september.

I pressemeddelelsen blev det annonceret, at VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – er blevet sat til at undersøge lønforskellen mellem kvinder og mænd. Undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2020.

Millionstor lønforskel gennem livet

Selv en lille lønforskel mellem mænd og kvinder kan udvikle sig til en stor forskel over en længere periode. Gennem et helt liv kan en lønkløft på ti procent udvikle sig til et millionbeløb.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, beregnede sidste år, at mænd set over et livsforløb har en disponibel indkomst, der er mellem 17 og 29 procent større end kvinders afhængigt af uddannelsesniveau. Det svarer i kroner og øre til, at mænd har en indkomst, der er mellem 1,9 og seks millioner kroner større end kvinders i løbet af et liv.

Mens ufaglærte kvinder i gennemsnit har en livsindkomst på 10,9 millioner kroner, har ufaglærte mænd en livsindkomst på 12,7 millioner kroner.

I den høje ende af indkomstskalaen er forskellen mellem de to køn endnu mere synlig. Hvor læger, ingeniører og andre mænd med en lang uddannelse har en livsindkomst på 27,2 millioner, indkasserer deres kvindelige kolleger 21,2 millioner kroner.

Lønforskellen bliver mindre

Lønsforskellen mellem mænd og kvinder har været synlig, siden kvinderne stormede ind på arbejdsmarkedet i 1960erne. Forskellen er dog begyndt at skrumpe ind.

Ifølge Danmarks Statistik tjente kvinder 16,2 procent mindre end mænd i 2005. Siden da er lønefterslæbet faldet til 12,8 procent i 2018.

Manden tjener mest i mange parforhold

Selv om løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre, er det stadig manden, der tjener mest i de fleste parforhold.

Faktisk viser tal fra Danmarks Statistik, at andelen af parforhold, hvor manden tjener mere end kvinden, er steget fra 68,5 procent i 2013 til 70,3 procent i 2018. Den udvikling skal dog ses i lyset af finanskrisen og den efterfølgende genopretning, har privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen tidligere forklaret til Berlingske.

»Det skyldes blandt andet, at mænd er overrepræsenterede i konjunkturfølsomme fag, såsom byggeriet og i industrien, mens kvinder er mere tilbøjelige til at arbejde i den offentlige sektor, hvor et tilbageslag ikke rammer lige så hårdt. Det omvendte gør sig gældende under et opsving, så mens ledigheden blandt mænd var væsentligt højere end blandt kvinder i årene 2009 til 2011, er den i dag lavere,« sagde Louise Aggerstrøm Hansen i september.