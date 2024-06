Økonomi Abonnement

Danskerne har fået flere penge mellem hænderne. På strøget skal der mere til, før der er noget at fejre: »Det er dyrt i Danmark«

Berlingske er taget en tur på Strøget i København for at afdække, om lønstigninger på op mod fem procent har ændret noget for danskernes privatøkonomi. En rundspørge gav et klart billede.