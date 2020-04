Business-update: Superstjerne hjælper dansk tøjfirma

Godeftermiddag og velkommen til endnu en business-update, som samler de vigtigste erhvervs- og økonomihistorier lige nu.

Som så meget andet for tiden kommer det til at handle meget om coronakrisen, og i dag skal vi bl.a. høre om den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo, som hjælper et dansk tøjfirma, og vi skal høre om kronen, der i den kommende tid kan blive svækket.

Privat hjælp til JBS

Den danske producent af undertøj JBS får nu en helt privat hjælpepakke. Den kommer fra den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo. I 2013 lancerede JBS en særlig serie Ronaldo-undertøj, og derfor giver superstjernen nu JBS nogle helt specielle økonomiske vilkår under coronakrisen.

Det skriver Finans.

Ifølge kontrakten skal JBS betale Ronaldo et minimumsbeløb, men det har portugiseren under coronakrisen givet afkald på, siger JBS' adm. direktør Michael Astrup.

»De (Ronaldos folk, red.) har sagt, at på grund af corona bliver der i år ingen minimumsbetalinger overhovedet. Og Cristiano har endda ydermere hjulpet os med, at vi ikke skal betale noget før 2021. Det vil sige nogle af de penge, han skulle have haft her i 2020, dem har han hjulpet lille JBS med allerede i cash flow,« siger Michael Astrup til finans.dk.

»Så vi skal først gøre det op 31. december i år, og dermed skal han først have penge efterfølgende, hvor vi normalt betaler hvert kvartal,« siger han videre.

Kronen kan blive svækket hen over sommeren

Regeringen skal låne mange milliarder kroner for at finansiere de mange hjælpepakker. Problemet er, at Danmarks Nationalbank skal låne nogle af pengene til hjælpepakkerne i udlandet. Det skriver borsen.dk.

Og lån i dollar eller andre fremmede valutaer skal veksles til kroner, før de danske virksomheder kan få glæde af dem i hjælpepakkerne. Derved kommer der en meget større mængde af den danske valuta til salg, og det kan svække kronen hen over sommeren.

Det er ikke småpenge, der er tale om. Det er hjælpepakker i form af statstilskud, bankgarantier og udskudt moms- og skattebetalinger for omkring 400 milliarder kroner, som regeringen skal låne penge til.

»Vi er i en situation, hvor der skal lånes historisk mange penge på kort tid, og det gør, at man ikke kan gå traditionelt til værks og er nødt til at tage udenlandsk låntagning i brug. Det har den bivirkning, at det påvirker pengemarkedet gennem likviditeten, som så påvirker kronerenterne og valutakurserne,« siger senioranalytiker i Danske Bank, Jens Nærvig Pedersen.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

Norwegian kæmper desperat

Det er ikke nemt at være det norske flyselskab Norwegian under coronakrisen. Selskabet kæmper i øjeblikket en desperat kamp for at overleve.

Den norske stat har stillet garanti for et lån, der svarer til 1,8 milliarder danske kroner. Problemet for Norwegian er, at selskabet skal stille ti procent af beløbet selv, og det er penge, som Norwegian ikke har lige nu.

Derfor forsøger det norske selskab – der efter SAS har været den næststørste aktør på det danske luftfartsmarked – at få leasingselskaber og obligationsejere til at konvertere deres tilgodehavender til egenkapital.

Læs historien om Norwegians kamp for at overleve skrevet af Berlingskes Lasse Friis her.

Dansk IT-firma henter 172 millioner kroner i ekstra kapital

Den danske IT-virksomhed Templafy, der lever af at lave skabeloner til virksomheder verden over, har netop sikret sig ekstra 172 millioner kroner til at vokse for.

Der er tale om en investering på 25 millioner dollar fra kapitalfonden Insight Partners, og dermed har Templafy i alt rejst over 482 millioner kroner.

»Med den nye investering kan vi nu øge vores globale ekspansion og fortsætte vores aktiviteter med opkøb og fusioner for at styrke vores position i centrum af dokumenternes økosystem,« forklarer Jesper Theill Eriksen, der er medstifter af og administrerende direktør for Templafy.

Læs nyhed skrevet af Berlingskes Thomas Breinstrup her.

Computerskærme og maling hjælper detailsalget

Detailsalget styrtdykkede i marts, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I marts kørte mange butikker på lavt blus eller holdt helt lukket. Mens især sko- og tøjbutikker er hårdt ramt, er salget af computerskærme og maling dog steget kraftigt.

Læs om hvordan coronakrisen rammer detailsalget skrevet af Berlingskes Morten Laugesen her.

Disneys onde ånd raser igen. Ledelsen lader de ansatte bløde under coronakrisen

Hun er Dsiney-koncernens onde ånd, og millionarvingen, der blev klassekriger. Abigail Disney, der er arving til en del af Disney-formuen, har længe revset underholdningsgigantens ledelse for at stikke for meget i lommeforet. Nu gør hun det igen i en Twitter-tirade på 25 opslag.

Harmen er så mærkbar, at sproget blomstrer over i det brogede. Med store bogstaver.

»HVAD F***** SKER DER?????« raser hun, efter at omkring 100.000 hjemsendte ansatte i Disney-koncernens coronalukkede temaparker i sidste uge fik besked på, at de fra 19. april ikke får løn og må forlade sig på statslig hjælp.

Læs om Abigail Disney skrevet af Berlingskes Bibi Christensen her.

Coronakrisen rammer Tårnby Kommune hårdt - ledigheden er steget 50 procent

Der er normalt uhyre stor travlhed i Københavns Lufthavn, men under coronakrisen er den mere eller mindre lukket ned, og det rammer Tårnby Kommune på Amager meget hårdt.

Selve selskabet Københavns Lufthavne har hjemsendt 2.200 ud af dets i alt 2.600 ansatte i en rotationsordning med statslig lønkompensation.

Men der er også sket fyringer.

Norwegian sagde 20. april farvel til flere end 600 danske piloter og kabineansatte.

Læs reportage fra Tårnby af Berlingskes Jakob Chor her.