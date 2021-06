Business-update: Læg champagnen på køl: Guldregn over boligejere i hele landet

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

God eftermiddag og velkommen til onsdagens Business-update.

Klokken 18 fløjtes EM-kampen mellem Danmark og Belgien i gang i Parken, men inden du sætter dig til rette ved tv-skærmen eller på tilskuerpladserne i Parken, kan du lige nå at blive opdateret på de seneste erhvervsnyheder.

Gul­dregn over bo­li­ge­je­re i hele lan­det

715.000 danske boligejere kan se frem til en check fra Skattestyrelsen.

Det drejer sig om de 715.000 boligejere, der har betalt for meget i skat siden 2011, fordi deres ejendomsvurdering dengang var sat for højt i forhold til den reelle handelsværdi.

I alt 14 milliarder kroner skal tilbagebetales. Men hvor lander pengene?

Ifølge Børsen er topscorerne typisk at finde uden for de store byer og især den vestlige og sydlige del af både Jylland og Sjælland.

Boligejerne i Odsherred står til de største smil, for her er returskatten inklusive renter oppe på 33.250 kroner i gennemsnit for boligejerne, mens Vordingborg følger lige efter.

Men selv nord for København kan der lande en check fra Skattestyrelsen. Ifølge Børsen får boligejerne i Rudersdal i gennemsnit 2.750 kroner retur, men der er også penge til boligejere i blandt andet Gentofte og Allerød.

Det var cBrain, der tog kontakt til Morten Østergaard om nyt job

Tidligere leder for De Radikale Morten Østergaard meddelte onsdag på Facebook, at han ønsker at udtræde af Folketinget med omgående virkning for at tiltræde et job som klimarådgiver i ingeniørvirksomheden cBrain pr. 1. august.

Trods det omgående farvel til Folketinget er jobskiftet dog ikke kommet hurtigt i stand. I et interview med Finans fortæller topchefen for cBrain, Per Tejs Knudsen, at dialogen med Morten Østergaard har stået på siden foråret.

»Vi har haft nogle dialoger i foråret. Jeg har talt med mange mennesker om klima, og der har jeg selvfølgelig også mødt ham. På et tidspunkt ringede jeg til ham og sagde, at han kunne selvfølgelig også komme ind og hjælpe med sådan noget. Jeg har en liste af mennesker, som jeg tror kan gøre en forskel. Jo mere jeg taler med Morten, des mere går det op for mig, hvor meget han faktisk ved,« siger Per Tejs Knudsen til Finans.

Morten Østergaard trak sig som leder for De Radikale i oktober sidste år efter sager om krænkelser af kvinder. Dernæst blev han sygemeldt, og 10. november fik han orlov fra Folketinget.

I februar i år meddelte den tidligere radikale leder, at han ikke ville genopstille ved næste folketingsvalg.

Det er dyrt ikke have held i sprøjten

Onsdag oplyste det tyske biotekselskab CureVac, at dets covid-19-vaccine viste en effektivitet på blot 47 procent. Det kom frem efter et stort studie med omkring 40.000 forsøgspersoner. Dermed opfylder vaccinen ikke de statistiske succeskriterier.

Den nyhed skuffede aktiemarkedet, hvor der torsdag var kontant afregning.

CureVac-aktien har torsdag eftermiddag mistet mere end halvdelen af sin værdi efter et kursfald på omkring 50 procent.

Ifølge en analytiker fra Jeffries, Eun K. Yangs udtalelser til Bloomberg er resultatet af studiet »ganske skuffende«, og sår samtidig tvivl om, hvor konkurrencedygtig virksomhedens såkaldte mRNA-platform er.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

Se den nye ejendomsskat i din egen kommune – og om den stiger eller falder

Nu er der sat dato på udsendelsen af de første ejendomsvurderinger, der skal danne grundlag for de nye ejendomsskatter fra 2024. En beregning viser, at der er udsigt til både stigninger og fald i fremtidens ejendomsværdiskat på landets huse.

Se tallene for alle landets kommuner her.

Stilhed før stormen? Danske boligrenter står stille efter overraskende melding fra USA

Den amerikanske centralbank gjorde det onsdag klart, at renteforhøjelser kun ligger et par år ude i fremtiden. Det sendte rystelser igennem det amerikanske rentemarked, men i Danmark har de lange realkreditrenter næsten ikke rykket sig ud af stedet. To økonomer vurderer dog, at meget peger på, at de danske realkreditrenter skal stige i de kommende måneder.

Læs historien her.

Norge har kurs mod højeste rente i den vestlige verden

Norsk økonomi kom svagt ind i året, men aktiviteten har vundet fart de seneste uger med et stort fald i ledigheden, og virksomhederne er optimistiske. Derfor var der ingen slinger i valsen hos Norges Bank. Som det første vestlige land venter Norge renteforhøjelser fra efteråret. Ikke bare en enkelt, men en stribe renteforhøjelser.

Læs historien her.

Her er rigmændenes dyre legetøj: Banker, flyselskaber, fodboldklubber og luksusrestauranter

Mange rigmænd får lyst til at anskaffe sig et flyselskab, en fodboldklub, en gourmetrestaurant eller en bank – selvom mange spor fra fortiden skræmmer. Nedturen for Basisbank er seneste eksempel på, at det ikke altid går godt, når velhavere anskaffer sig en bank.

Læs kommentaren her.

Ukrainsk politi anholder hackergruppe for gidseltagning af data

Seks medlemmer af en berygtet hackergruppe har tjent over tre milliarder kroner på deres ofre. De seks er nu blevet anholdt af ukrainsk politi.

Læs artiklen her.