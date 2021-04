Business-update: Kendt århusiansk erhvervsmand scorer milliardoverskud

God eftermiddag og velkommen til endnu en business-update, som også i dag giver indblik i de vigtigste erhvervsnyheder lige nu, så du velinformeret og opdateret kan holde fyraften.

Vi skal forbi kendt århusiansk erhvervsmand, der har haft et rigtig godt år, og vi skal også høre om en ny model for et højteknologisk supermarked. Og så har kapitalfonden Axcel foretaget en rigtig god investering.

Investering i gamervirksomhed giver kæmpegevinst

Det har været en god idé for kapitalfonden Axcel at investere i gamervirksomheden Steelseries. Så god, at det tegner til at blive en af Axcels hidtil bedste investeringer. Det skriver Borsen.dk.

Axcel overtog virksomheden for to år siden, og efterfølgende er omsætningen steget med 62 procent til lige over to milliarder kroner.

Lars Cordt, partner i Axcel og næstformand i Steelseries, fremhæver, at det er gået bedre, end Axcel havde regnet med. Driftsindtjeningen går også ganske pænt, ligesom Lars Cordt nu bekræfter, at Axcel arbejder på at få Steelseries noteret på børsen i København.

»Jeg vil godt bekræfte, at vi er i gang med at forberede virksomheden på en ipo i København, men det er for tidligt at sige, hvornår det sker. Jeg vil også gerne bekræfte, at vi har hyret nogle rådgivere, der hjælper os med forberedelserne,« siger Lars Cordt til Borsen.dk.

Han påpeger, at det er for tidligt at sige, om børsnoteringen vil finde sted i år.

Kendt erhvervsmand får milliardoverskud

Det har givet en pæn gevinst for den kendte erhvervsmand Henrik Lind at sælge Molslinien. Salget var en medvirkende årsag til, at Henrik Lind opnåede et milliardoverskud i 2020, skriver Finans.dk.

Henrik Lind ejer investeringsselskabet Lind Invest, og det kom i 2020 ud med et overskud på intet mindre end 1,25 milliarder kroner. Et resultat, som han i regnskabet betegner som »særdeles tilfredsstillende«.

Med det solide overskud befæster den aarhusianske erhvervsmand sin position som en af landets rigeste. Egenkapitalen i Lind Invest er nu nået op på 6,8 milliarder kroner.

»2020 var endnu et begivenhedsrigt, men også et specielt og volatilt, år for Lind Invest som følge af covid-19 og de udfordringer og muligheder, der opstod som et resultat af virussen,« skriver Henrik Lind i regnskabet ifølge finans.dk.

Amazon klar med fremtidens supermarked

Den amerikanske gigant Amazon gør nu klar til at introducere fremtidens supermarked. Amazon vil anvende virksomhedens teknologi til et egentligt supermarked. Det vil dermed være lidt af en revolution i forhold til, hvordan forbrugerne over hele verden i dag køber ind, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

I dokumenterne for opførelsen af en butik i Brookfield i Connecticut i USA kan man se, at det indeholder alle kendetegnene fra en Amazon Fresh købmand. Logoet er over indgange, hvor der er en disk, så man kan afhente de varer, man har bestilt. Der er dog også en slagterafdeling med fuldt sortiment.

Kunderne kommer ind i butikken ved hjælp af deres smartphone. Forskellige former for teknologi følger kunderne rundt i supermarkedet, og herefter betaler de for de varer, som de har bestilt, ved udgangene.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Novo-håb afgørende skridt tættere på gigantisk marked

Det globale marked for fedmebehandling er ifølge senioranalytiker potentielt lige så stort som diabetesmarkedet. Onsdag tog Novo Nordisk et afgørende skridt mod det forjættede land med nyheden om, at selskabet indleder de afsluttende forsøg med en pille mod fedme.

»Det potentielle marked for fedmebehandling kan være i samme størrelsesorden som diabetesmarkedet, der globalt er på cirka 400 milliarder kroner. Det er et gigantisk marked,« siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.

Læs historien her.

2. Stort revisionsfirma siger farvel til topchef

Efter to år i topchefstolen stopper Henrik Mulvad som CEO og seniorpartner hos KPMG. Det fremgår af en pressemeddelelse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG, som oplyser, at Mulvads exit skyldes, at han og bestyrelsen ikke har været enige.

Læs historien her.

3. Årets første måneder bød på tusindvis af nye virksomheder

Der er blevet stiftet flere end 9.000 selskaber i Danmark i første kvartal af 2021, viser en analyse. Det er en markant stigning sammenlignet med samme periode sidste år, hvor coronakrisen begyndte. Nu kan de nye tal være et »superpositivt tegn« på, at dansk erhvervsliv nærmer sig lysere tider.

Læs historien her.

4. Det skal bygges væk! Italien på vej med kæmpe investeringspakke

Italiens premierminister, Mario Draghi, vil i de nærmeste dage løfte sløret for, hvordan de mange milliarder fra EUs genopretningsfond skal anvendes. Det bliver med store investeringer i offentligt byggeri og digitalisering, der skal fremtidssikre Italien, men også hurtigt skabe nye job. Der følger dog også pligter med de mange penge. Her bliver det pludselig meget mindre sjovt at være italiensk politiker.

Læs historien her.

5. Vestager vil slå hårdt ned på uacceptabel brug af kunstig intelligens

Stram styring af ny teknologi er på vej i EU, som gør klar til den mest vidtgående regulering, der skal skabe tillid i befolkningen. Erhvervslivet bakker lovgivning op, men advarer om ikke at stramme tøjlerne for hårdt, så nyttig brug og udviklingsmuligheder går tabt.

Læs historien her.